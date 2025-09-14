قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مكسب 57 ألف جنيه.. أفضل طريقة لكسب الأموال دون مخاطرة

شهاده بنكيه
شهاده بنكيه
محمد غالي

يبحث المواطنون عن أفضل طريقة لكسب الأموال دون مخاطرة، والتي يمكن توفيرها من خلال الشهادات البنكية، التي توفرها  البنوك في الفترة الحالية بطرح مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية ذات العوائد المميزة.

أفضل طريقة لكسب الأموال دون مخاطرة

وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية، في خطوة تستهدف توفير أدوات مالية آمنة تحافظ على مدخرات الأفراد وتمنحهم دخلا شهريا مستقرا.

الاموال

تفاصيل شهادة بنك مصر الجديدة بعائد 22%


و بنك مصر وفر شهادة ادخارية جديدة بعائد سنوي ثابت 22% يصرف شهريا، لتكون واحدة من أبرز المنتجات الادخارية المتاحة حاليا. 

وتبلغ مدة الشهادة عاما واحدا فقط، حيث يحصل العميل على عائد شهري بنحو 1.83%، مع حد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته، لتناسب مختلف شرائح العملاء.

فعلى سبيل المثال، إذا استثمر العميل 100 ألف جنيه في هذه الشهادة، سيحصل على عائد شهري 1830 جنيها، أي ما يعادل 21960 جنيها على مدار العام. 

ويتيح البنك شراء الشهادة من خلال جميع فروعه أو عبر القنوات الإلكترونية مثل تطبيق "بنك مصر أونلاين" أو منصة "BM Online".

كما تتميز الشهادة بإمكانية كسرها بعد مرور 6 أشهر وفقا لشروط محددة، مع السماح للعملاء بالاستفادة منها كضمان للحصول على تمويل أو بطاقة ائتمان، ما يعزز من جاذبيتها لدى فئات واسعة، خصوصا أصحاب المعاشات والباحثين عن دخل ثابت.

شهادات البنك الأهلي المصري بعد خفض الفائدة


و البنك الأهلي المصري جذب العملاء من خلال باقة شهاداته البلاتينية، والتي جاءت بعوائد متنوعة تلبي احتياجات مختلفة:

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري (3 سنوات):
 23% في السنة الأولى، 19% في الثانية، و15% في الثالثة. عند استثمار 100 ألف جنيه، يحصل العميل على نحو 57 ألف جنيه خلال مدة الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي (3 سنوات):
 27% في السنة الأولى، 22% في الثانية، و17% في الثالثة. عند استثمار 100 ألف جنيه، يبلغ إجمالي العائد نحو 66 ألف جنيه على مدار الثلاث سنوات.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت (3 سنوات):
 بعائد ثابت 18.5% شهريا، ما يمنح العميل عائدا شهريا يقارب 1541 جنيها عند استثمار 100 ألف جنيه، بإجمالي 55.5 ألف جنيه على مدار المدة.

أفضل طريقة للاستثمار الآمن

وتأتي هذه الطروحات في وقت يتزايد فيه إقبال المواطنين على الشهادات الادخارية باعتبارها وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة الأموال في ظل تقلبات الاقتصاد المحلي والعالمي.

وتبرز شهادات بنك مصر والبنك الأهلي كخيارين رئيسيين أمام العملاء الباحثين عن عائد مرتفع ومستقر.

