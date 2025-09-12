أمطار رعدية ورياح نشطة.. طقس السعودية اليوم

تشهد أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة اليوم (الجمعة) تصل إلى غزيرة على أجزاء من منطقة جازان وذلك بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد.

وتوقعت الأرصاد السعودية في تقريرها اليومي عن خالة الطقس في المملكة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية إضافة إلى أجزاء من منطقة نجران.

ونبه التقرير السعودي إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.