كامل الوزير: ندعو الشركات الأمريكية للاستثمار في الموانئ المصرية ومشروعات النقل

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، حرص مصر على جذب الاستثمارات الأميركية إلى مشروعات الموانئ والنقل، مشيراً إلى أن ميناء الإسكندرية يُعد أكبر موانئ الشرق الأوسط، وأن الدولة جاهزة من خلال إدارة متخصصة لتطوير وتشغيل المحطات.

وأضاف الوزير، خلال استقباله اليوم الأحد السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية بالقاهرة، ووفداً يضم ممثلي عدد من الشركات الأميركية بميناء الإسكندرية، أن مصر خطت خطوات واسعة في تطوير أسطولها البحري، وتسعى لإقامة شراكات في مجال النقل البحري.

وأوضح أنه تم عرض فرص أمام الشركات الأميركية لتشغيل أحد الموانئ الجافة، باعتباره مكملاً استراتيجياً للموانئ البحرية.

وأشار إلى أن وزارة النقل عرضت أيضاً على الشركات الأميركية فرصاً لإدارة أحد خطوط القطارات السريعة، إلى جانب مشروع منطقة صناعية كبرى، بما يعزز التعاون الاستثماري المشترك ويدعم توجه الدولة لجعل مصر مركزاً محورياً للتجارة والخدمات اللوجستية.

وشهد الجولة في ميناء الإسكندرية كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل، واللواء إيهاب صلاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.