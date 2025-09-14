الداخلية تكشف تفاصيل محاولة شقيقتين تهريب «شارون» أكبر تجّار المخدرات بحدائق القبة |فيديو وصور

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله ضبط أحد الأشخاص أثناء قيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وسط مزاعم بإساءة معاملته ومحاولة تهريبه من قبل ذويه في منطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أن الشخص الظاهر في الفيديو هو عنصر جنائي سبق اتهامه في قضيتين، تتعلقان بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض. وقد تم ضبطه يوم 11 من الشهر الجاري أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة حدائق القبة، حيث تبين قيامه بترويج المواد المخدرة.

وبحوزته تم ضبط كمية من مخدري "الأيس" و"الحشيش" وسلاح أبيض، فيما حاولت شقيقتاه تهريبه من القوة الأمنية خلال عملية الضبط، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف دون أي تجاوزات.

وتبين أن إحدى شقيقتي المتهم قامت بتصوير الواقعة ونشرت المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لتضليل الرأي العام وعرقلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة للتحقيق.