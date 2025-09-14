قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناجي الشهابي لـ«صدى البلد»: دَعيت لتشكيل الائتلاف الوطني الحر لتحقيق ممارسة انتخابية ديمقراطية.. ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة ومفاجآت في قائمتنا لخوض انتخابات مجلس النواب
إصابات واعتقالات.. اضطرابات في لندن خلال مظاهرة لليمين المتطرف ضد المهاجرين
تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة.. متى ينتهي فصل الصيف رسميا؟
كامل الوزير: ندعو الشركات الأمريكية للاستثمار في الموانئ المصرية ومشروعات النقل
لأول مرة.. تدريس وحدة الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بالتعليم الفني
مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون وتعلنان التضامن مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل البحري
كامل الوزير يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة في جولة بميناء الإسكندرية
حزن على السوشيال ميديا بعد وفاة الطفل عساف بن تركي
3.6 مليار دولار.. الرئيس السيسي يستقبل قيادات شركات سكاتك وصنجرو لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الخضراء
الزراعة: المعارض الكبرى بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3.6 مليار دولار.. الرئيس السيسي يستقبل قيادات شركات سكاتك وصنجرو لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الخضراء

الرئيس السيسى في صورة تذكارية عقب الاجتماع
الرئيس السيسى في صورة تذكارية عقب الاجتماع
وفاء نور الدين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تيرجيه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، و كو رينشيان، الرئيس والمؤسس لمجموعة "صنجرو" الصينية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحّب في بداية اللقاء برئيسي الشركتين، مثمّنًا التعاون القائم بين مصر والشركتين، مؤكّدًا أهمية هذا التعاون لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تساهم في توفير المزيد من فرص العمل في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك في إطار جهود مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" استعرض الجهود التي تبذلها الشركة في توفير الطاقة النظيفة والوقود الأخضر في مختلف دول العالم، وكذا الموقف الراهن للتعاون القائم بين الحكومة المصرية والشركة، والذي انعكس في تزايد عدد وحجم مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء ومشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر.

وأشار إلى أن مشروعات شركة "سكاتك" في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة تُعد من أهم المشروعات الناجحة ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، والتي تم اعتمادها كمبادرة رئاسية في العمل المناخي. وتقدر محفظة الاستثمارات التي تقوم بها الشركة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي" بقيمة 3.6 مليار دولار، وتشمل:

  • مشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بنجع حمادي.
  • مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية 1 جيجاوات بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ساعة تخزين بطاريات لصالح شركة مصر للألومنيوم.
  • مشروع مصر للهيدروجين الأخضر لتطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
  • مشروع مزرعة شدوان لإنتاج الرياح في منطقة رأس شقير.
  • مشروع الأمونيا الخضراء في دمياط.

من جانب آخر، عرض رئيس مجموعة "صنجرو" جهود الشركة في إنتاج مكونات محطات الطاقة الكهربائية وتصنيع بطاريات التخزين، وتم بحث التعاون بشأن إنشاء مصنع بسعة 10 جيجاوات سنويًا لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة في مصر، حيث أعرب السيد كو رينشيان عن استعداد المجموعة للتعاون مع مصر لتوطين هذه الصناعة، اعتمادًا على البنية التحتية التي تتمتع بها مصر، وكذلك بعض مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء أيضًا بحث فرص التعاون الثلاثي بين الدولة المصرية وشركة "سكاتك" النرويجية وشركة "صنجرو" الصينية، حيث أكدت الشركتان اعتزازهما بحرص الدولة المصرية على تيسير استثماراتهما بما يتوافق مع الرؤية المصرية الهادفة لوضع مصر على قائمة الدول المصنعة والمصدرة للطاقة الخضراء.

وأكّد الرئيس، في هذا السياق، ضرورة تعظيم فرص التعاون مع شركة "سكاتك" ومجموعة "صنجرو"، وذلك في إطار الاستفادة من سياسة الدولة الرامية لتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج بجودة عالية، وتذليل أية عقبات أمام عمل الشركتين في مصر.

السيسي سكاتك النرويجية صنجرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

جانب من الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل محاولة شقيقتين تهريب «شارون» أكبر تجّار المخدرات بحدائق القبة |فيديو وصور

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

ترشيحاتنا

ديجافو

"ديجافو" تتصدر الأعلى مشاهدة على المنصات بعد عرض أولى حلقاتها

ديجافو يتصدر المشاهدات

حكاية ديجافو من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو تتصدر المشاهدات

جنازة أرملة سيد مكاوي

إسعاد يونس وريهام عبد الغفور في جنازة أرملة سيد مكاوي

بالصور

إنطلاق أولي فعاليات الدورة التدريبية "مطبقي المبيدات" بالإدارة الزراعية بالزقازيق

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

وائل جسار وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان ليالي مراسي |صور

وائل جسار وريهام عبد الحكيم
وائل جسار وريهام عبد الحكيم
وائل جسار وريهام عبد الحكيم

نجوم هربوا قبل الزفاف بساعات| نجلاء بدر شعرت بأن الفستان كفن.. ناهد السباعي رسالة روحانية ابعدتها.. فريال يوسف تتعرض للخيانة

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد