3.6 مليار دولار.. الرئيس السيسي يستقبل قيادات شركات سكاتك وصنجرو لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الخضراء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تيرجيه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، و كو رينشيان، الرئيس والمؤسس لمجموعة "صنجرو" الصينية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحّب في بداية اللقاء برئيسي الشركتين، مثمّنًا التعاون القائم بين مصر والشركتين، مؤكّدًا أهمية هذا التعاون لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تساهم في توفير المزيد من فرص العمل في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك في إطار جهود مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" استعرض الجهود التي تبذلها الشركة في توفير الطاقة النظيفة والوقود الأخضر في مختلف دول العالم، وكذا الموقف الراهن للتعاون القائم بين الحكومة المصرية والشركة، والذي انعكس في تزايد عدد وحجم مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء ومشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر.

وأشار إلى أن مشروعات شركة "سكاتك" في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة تُعد من أهم المشروعات الناجحة ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، والتي تم اعتمادها كمبادرة رئاسية في العمل المناخي. وتقدر محفظة الاستثمارات التي تقوم بها الشركة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي" بقيمة 3.6 مليار دولار، وتشمل:

مشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بنجع حمادي.

مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية 1 جيجاوات بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ساعة تخزين بطاريات لصالح شركة مصر للألومنيوم.

مشروع مصر للهيدروجين الأخضر لتطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مشروع مزرعة شدوان لإنتاج الرياح في منطقة رأس شقير.

مشروع الأمونيا الخضراء في دمياط.

من جانب آخر، عرض رئيس مجموعة "صنجرو" جهود الشركة في إنتاج مكونات محطات الطاقة الكهربائية وتصنيع بطاريات التخزين، وتم بحث التعاون بشأن إنشاء مصنع بسعة 10 جيجاوات سنويًا لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة في مصر، حيث أعرب السيد كو رينشيان عن استعداد المجموعة للتعاون مع مصر لتوطين هذه الصناعة، اعتمادًا على البنية التحتية التي تتمتع بها مصر، وكذلك بعض مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء أيضًا بحث فرص التعاون الثلاثي بين الدولة المصرية وشركة "سكاتك" النرويجية وشركة "صنجرو" الصينية، حيث أكدت الشركتان اعتزازهما بحرص الدولة المصرية على تيسير استثماراتهما بما يتوافق مع الرؤية المصرية الهادفة لوضع مصر على قائمة الدول المصنعة والمصدرة للطاقة الخضراء.

وأكّد الرئيس، في هذا السياق، ضرورة تعظيم فرص التعاون مع شركة "سكاتك" ومجموعة "صنجرو"، وذلك في إطار الاستفادة من سياسة الدولة الرامية لتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج بجودة عالية، وتذليل أية عقبات أمام عمل الشركتين في مصر.