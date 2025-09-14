لأول مرة.. تدريس وحدة الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بالتعليم الفني

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تدريس وحدة الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفني والذي يدرس لأول مره بداية اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2026/2025.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار جهود الوزارة لتطوير مناهج التعليم الفني وربطها بالقضايا البيئية والتنموية، وبناء على موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي تدريس وحدة الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفني.

وقد تم رفع الفيديوهات التدريبية الخاصة بمحتوي وحدة الجدارات البيئية علي المنصة الالكترونية للتدريب والتطوير المهني للمعلمين (CPD)، وذلك بهدف دعم المعلمين في تقديم المادة بشكل فعال، وتعزيز جاهزيتهم لنقلها إلى الطلاب بكفاءة وجودة عالية.

ووجهت باتخاذ اللازم نحو إبلاغ السادة مديري المدارس الفنية بضرورة التنبيه على المعلمين المعنيين بتدريس هذه الوحدة، للدخول إلى المنصة المشار إليها والاطلاع على تلك الفيديوهات.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الدورة التدريبية قد صممت وفق منهجية اكتساب المعرفة، ويُشترط على المتدرب الإجابة علي الاختبار القبلي، ثم إتمام جميع محتويات الدورة التدريبية (50) فيديو + نشاط وتحقيق نسبة مشاهدة كاملة (100%) وذلك لتمكينه من الوصول إلى الاختبار البعدي واستكمال الدورة بنجاح.