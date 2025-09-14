بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

فاجأت الممثلة الأمريكية إميلي شاه متابعيها بظهورها على كرسي متحرك بعد أيام قليلة من احتفالها بزفافها على النجم العالمي مينا مسعود.

ونشرت إميلي مقاطع فيديو عبر خاصية ستوري على حسابها علي "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تجلس على كرسي متحرك بينما يساعدها زوجها مينا مسعود ويحمل حقائبها، دون الكشف عن تفاصيل .

احتفل النجم الكندي من أصول مصرية مينا مسعود بزفافه على الممثلة ورائدة الأعمال الهندية الأمريكية إميلي شاه في أجواء استثنائية جمعت بين سحر الشرق وروعة الغرب، في حفل استمر على مدى ثلاثة أيام متواصلة بمدينة سيرتالدو في إقليم توسكانا الإيطالي.



الزفاف الذي وُصف بـ"الأسطوري"، لم يكن مجرد مناسبة عائلية تقليدية، بل تحوّل إلى لوحة عالمية جمعت الثقافات الهندية والمصرية والإيطالية، وسط حضور العائلة والأصدقاء في أجواء مبهجة.