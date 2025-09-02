احتفال ​ثلاثة أيام.. حكاية جواز مينا مسعود وإيميلي شاه

احتفل النجم الكندي من أصول مصرية مينا مسعود بزفافه على الممثلة ورائدة الأعمال الهندية الأمريكية إميلي شاه في أجواء استثنائية جمعت بين سحر الشرق وروعة الغرب، في حفل استمر على مدى ثلاثة أيام متواصلة بمدينة سيرتالدو في إقليم توسكانا الإيطالي.



الزفاف الذي وُصف بـ"الأسطوري"، لم يكن مجرد مناسبة عائلية تقليدية، بل تحوّل إلى لوحة عالمية جمعت الثقافات الهندية والمصرية والإيطالية، وسط حضور العائلة والأصدقاء في أجواء مبهجة.

وفقًا لما نشرته مجلة "فوج إنديا"، استغرق التحضير لاختيار مكان وموعد الحفل أكثر من سنة كاملة، إذ أراد العروسان أن يعكسا في تفاصيل يومهما الكبير مزيجًا من ثقافاتهما وخلفياتهما العائلية.

وقد لفت الانتباه أن بعض فقرات الحفل بدت وكأنها مستوحاة من فيلم مينا الأشهر "علاء الدين"، سواء في الرقصات أو الأزياء أو حتى الأجواء العامة التي اتسمت بالسحر والفانتازيا.

انطلقت أولى ليالي الزفاف بعشاء ترحيبي على الطريقة الإيطالية الكلاسيكية. تضمنت المائدة بيتزا من فرن الحطب، ونبيذًا حائزًا على جوائز من مزرعة "ستيتشيانو"، إضافة إلى أنواع البيرة الإيطالية.

أما الطاولات فزُينت بطريقة مبتكرة باستخدام الزهور والطماطم والثوم والفلفل الأحمر، مما أضفى على الأمسية لمسة من البساطة والدفء الإيطالي.

https://youtube.com/shorts/4Vob6DzxUZA