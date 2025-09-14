حزن على السوشيال ميديا بعد وفاة الطفل عساف بن تركي

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاه عساف موسي بن تركي بحزن شديد، متمنين له الرحمة والمغفرة بعدما أثارت قصته جدل كبير في الفترة الآخيرة.

وكان قد كتب موسى بن تركي عبر حسابه على منصة سناب شات: 'إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وانتقل إلى رحمة الله ولدي عساف اسأل الله أن يجعله شفيعاً لوالديه وأن يجعله طيراً من طيور الجنة ويجبر قلوبنا جبراً تعجب منه أهل السماوات والأرض".



وكانت صلاة الجنازة على عساف، عقب صلاة عصر أمس السبت فى مسجد الراجحي، وُدفن في مقبرة النسيم بمدينة الرياض، فيما يتلقى العزاء بمنزل شقيقه عبدالله في حي القيروان.

و "عساف"، وهو الطفل الوحيد للمشهور السعودي على سناب شات موسى بن تركي (أبو عساف) وزوجته نجمة السوشيال ميديا يوشا عبدالعزيز.

وأثار رحيله المفاجئ موجة من الحزن والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث عبّر الآلاف عن مواساتهم ودعواتهم للأسرة المكلومة.