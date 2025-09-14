قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كامل الوزير والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل البحري

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير
حمادة خطاب

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اليوم الأحد، السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية بالقاهرة، لدى وصولها إلى ميناء الإسكندرية على رأس وفد من ممثلي عدد من الشركات الأميركية، في إطار جولة ميدانية تستهدف بحث فرص التعاون والاستثمار في قطاع النقل البحري والموانئ.

وحضر الاستقبال اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل، واللواء إيهاب صلاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

وتتضمن الجولة زيارة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض وعدداً من مواقع العمل بالميناء، بهدف الاطلاع على أعمال التطوير الجارية والتعرف على الإمكانات اللوجستية وخطط التوسع المستقبلية.

تأتي الزيارة في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية ـ الأميركية، ودعم توجه الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.

