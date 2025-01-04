صراع بلا مبرر.. كارول سماحة: الحركات النسائية تزرع الفتنة بين المرأة والرجل

هاجمت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الحركات النسوية الحالية، مُعتبرة أن التوجهات الجديدة لهذه الحركات أدت إلى إشعال حرب بين المرأة والرجل، حيث تحول العلاقة بينهما من شراكة إلى صراع مستمر.

كارول سماحة النسوية الحديثة تزرع الفتنة بين المرأةوالرجل

وفي حديثها خلال استضافتها في بودكاست "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس عبر قناة المشهد، أكدت كارول أن النسوية أصبحت تروج لفكرة تضع المرأة في مواجهة الرجل، وهو ما يتناقض مع القيم الإنسانية التي كانت تربط بين الجنسين.

وقالت كارول سماحة في تصريحاتها: الرجل يجب أن يبقى في نظر المرأة مصدر الأمان والحماية، وإذا اختفت هذه الصورة، فمن الطبيعي أن تلتفت إلى مصادر أخرى.

وأضافت أن هذا التحول في نظرة المرأة للرجل هو السبب في زيادة حالات الخيانة من جانب المرأة أكثر من الرجل، مشيرة إلى أن المرأة أصبحت تتحمل المسؤولية الأكبر داخل المنزل، بل وتتصرف بشكل أكثر قوة، مما يجعلها تشعر بأنها تُكمل دور الرجل وتفوقه في بعض الأحيان.

كارول سماحة النسوية الحديثة تزرع الفتنة بين المرأةوالرجل

كما انتقدت كارول سماحة تأثير الحركات النسوية الحديثة على الأجيال الجديدة، حيث قالت: "النسوية أصبحت تربي جيلاً من الفتيات اللواتي يشتركن في صراع دائم مع الرجل، وتضع المرأة في حرب مباشرة معه، ونحن لسنا في صراع قوة مع الرجل، لماذا أضع نفسي في هذا الموقف؟" مؤكدة أن العلاقات يجب أن تكون قائمة على الاحترام والتكامل، لا على التنافس والصراع.

من جهة أخرى، كانت كارول سماحة قد طرحت في سبتمبر الماضي ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "مختلفة"، والذي يتضمن 13 أغنية متنوعة من بينها: "غنوا لحبيبي، نفس، حالة تخدير، كتير بخاف، أجمل سنين، مختلفة، حبيبي سلام، خبيني بشنطة، بقيت أسد، بتعقد، طب بعدين، وقت الحب، اضحك يا قلبي، بوسة".

كارول سماحة النسوية الحديثة تزرع الفتنة بين المرأةوالرجل

وفي ديسمبر، أصدرت كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "نفس"، التي كتبت كلماتها ولحنتها بنفسها، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، لتؤكد على استمرارها في تقديم أعمال فنية تلامس مختلف جوانب الحياة والمشاعر الإنسانية.