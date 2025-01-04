قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التسبيح بعد الفجر في رجب.. إذا اشتقت لزيارة الكعبة ردده الآن
تناول كوب من القرنفل المغلي قبل النوم.. هل يساعد في خسارة الوزن؟
أخبار الدقهلية| تشييع جثمان مدرب نادي العمال .. اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بجمصة
محافظ الوادي الجديد يتفقد عدة منشآت ويقرر عاملين إلى العاصمة الإدارية
زينة تبهر متابعيها بمهاراتها في التزحلق على الجليد | صور
إصابة 3 أشخاص في حريق بشقة بالدخيلة غرب الإسكندرية
انهيار شرفة عقار قديم بالإسكندرية ومصرع وإصابة شخصين
صراع بلا مبرر.. كارول سماحة: الحركات النسائية تزرع الفتنة بين المرأة والرجل
أسرار كارول سماحة عن الرجل الذكي .. هل يُروض الزواج المرأة؟
عمرو الدرديري: مباراة سموحة فرصة لإعادة الأهلي لـ المسار الصحيح
شبورة مائية وأمطار.. تحذيرات من طقس اليوم السبت
بـ3 بيضات| طريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل بخطوات سهلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

صراع بلا مبرر.. كارول سماحة: الحركات النسائية تزرع الفتنة بين المرأة والرجل

كارول سماحة
كارول سماحة
أسماء عبد الحفيظ
×

هاجمت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الحركات النسوية الحالية، مُعتبرة أن التوجهات الجديدة لهذه الحركات أدت إلى إشعال حرب بين المرأة والرجل، حيث تحول العلاقة بينهما من شراكة إلى صراع مستمر.

كارول سماحة النسوية الحديثة تزرع الفتنة بين المرأةوالرجل 

 وفي حديثها خلال استضافتها في بودكاست "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس عبر قناة المشهد، أكدت كارول أن النسوية أصبحت تروج لفكرة تضع المرأة في مواجهة الرجل، وهو ما يتناقض مع القيم الإنسانية التي كانت تربط بين الجنسين.

وقالت كارول سماحة في تصريحاتها: الرجل يجب أن يبقى في نظر المرأة مصدر الأمان والحماية، وإذا اختفت هذه الصورة، فمن الطبيعي أن تلتفت إلى مصادر أخرى. 

وأضافت أن هذا التحول في نظرة المرأة للرجل هو السبب في زيادة حالات الخيانة من جانب المرأة أكثر من الرجل، مشيرة إلى أن المرأة أصبحت تتحمل المسؤولية الأكبر داخل المنزل، بل وتتصرف بشكل أكثر قوة، مما يجعلها تشعر بأنها تُكمل دور الرجل وتفوقه في بعض الأحيان.

كارول سماحة النسوية الحديثة تزرع الفتنة بين المرأةوالرجل 

كما انتقدت كارول سماحة تأثير الحركات النسوية الحديثة على الأجيال الجديدة، حيث قالت: "النسوية أصبحت تربي جيلاً من الفتيات اللواتي يشتركن في صراع دائم مع الرجل، وتضع المرأة في حرب مباشرة معه، ونحن لسنا في صراع قوة مع الرجل، لماذا أضع نفسي في هذا الموقف؟" مؤكدة أن العلاقات يجب أن تكون قائمة على الاحترام والتكامل، لا على التنافس والصراع.

من جهة أخرى، كانت كارول سماحة قد طرحت في سبتمبر الماضي ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "مختلفة"، والذي يتضمن 13 أغنية متنوعة من بينها: "غنوا لحبيبي، نفس، حالة تخدير، كتير بخاف، أجمل سنين، مختلفة، حبيبي سلام، خبيني بشنطة، بقيت أسد، بتعقد، طب بعدين، وقت الحب، اضحك يا قلبي، بوسة".

كارول سماحة النسوية الحديثة تزرع الفتنة بين المرأةوالرجل 

وفي ديسمبر، أصدرت كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "نفس"، التي كتبت كلماتها ولحنتها بنفسها، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، لتؤكد على استمرارها في تقديم أعمال فنية تلامس مختلف جوانب الحياة والمشاعر الإنسانية.

كارول سماحة فيديو كليب القيم الإنسانية الفنانة اللبنانية كارول سماحة الحركات النسوية المرأة هاجمت الفنانة اللبنانية كارول سماحة المرأة للرجل الحركات النسوية الحديثة حرب بين المرأة والرجل الجنسين النسوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

5.5 ريختر .. زلزال قوي يضرب إثيوبيا

المضبوطات

الداخلية: مصرع 6 عناصر خطرة واستشهاد ضابط شرطة في مداهمة بؤر إجرامية

بنوك

مفيش إجازة..بنوك تعمل في أيام العطلات الرسمية..اعرف السبب

المقدم كريم ياسين

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 3 أشخاص خارجين عن القانون في حملة أمنية بأسيوط

كيفية الاغتسال من الجنابة

كيفية الاغتسال من الجنابة؟.. له طريقتان فاعرف الخطوات بالتفصيل

الذهب

بكم عيار 21؟.. تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 3-1-2025

بعد قرار الحكومة بشأن ضريبة المحمول المستورد.. ما الهواتف التي تصنع في مصر؟

بعد قرار الحكومة بشأن ضريبة المحمول المستورد.. ما الهواتف التي تصنع في مصر وأسعارها؟

كولر

أول تعليق من كولر بعد خسارة الأهلي من شباب بلوزداد

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

أخبار محافظة البحر الأحمر: جهود تنموية واستثمارات جديدة لدفع عجلة التطوير

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف ..المحافظ يهنيء البابا تواضروس ويثني على انجازات قومي المرأة

تموين دمياط

إعدام 345 كيلو مواد غذائية فاسدة وتحرير327 محضرا في دمياط

بالصور

تناول كوب من القرنفل المغلي قبل النوم.. هل يساعد في خسارة الوزن؟

الفوائد الصحية للقرنفل المغلي
الفوائد الصحية للقرنفل المغلي
الفوائد الصحية للقرنفل المغلي

صراع بلا مبرر.. كارول سماحة: الحركات النسائية تزرع الفتنة بين المرأة والرجل

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

أسرار كارول سماحة عن الرجل الذكي .. هل يُروض الزواج المرأة؟

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

بـ3 بيضات| طريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل لانشون الفراخ
طريقة عمل لانشون الفراخ
طريقة عمل لانشون الفراخ

فيديو

أحمد العوضي

أحمد العوضي: حبيت أغاني حسن الأسمر عن الذهاب إلى المدرسة

أحمد العوضي

أحمد العوضي ينفعل على تعليق متابع: ربنا عمره ما هيكرمك

أحمد العوضي

أحمد العوضي يكشف سرا عن مسلسل فهد البطل

اغتيال بشار الأسد

محاولة اغتيال بشار الأسد .. القصة الكاملة بين السم والغموض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد