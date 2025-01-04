كارول سماحة: حزنت بشدة على رحيل محمد رحيم.. وسأطرح أغنية من ألحانه

أكدت الفنانة كارول سماحة خلال إستضافتها فى برنامج “ عندي سؤال ” ، والمذاع علي قناة المشهد الفضائية ، انها شعرت بالحزن الشديد على فقدان الملحن محمد رحيم .

وقالت كارول سماحة : محمد رحيم أكثر شخص بكيت عليه بعد والدي ، ولا أعرف السبب ولكنه شخص محبوب ونقي ، فلا يوجد ملحن يقوم بتهئية زملائه المنافسين له حتي لو في البوم واحد الا محمد رحيم .

وأستكمل كارول سماحة : محمد رحيم هو قائد التجديد فى الاغنية المصرية الحديثة ، ولدي اغنية معه لم تطرح بعد كنا قد إنتهينا منها قبل وفاته .

ألبوم كارول سماحة

طرحت النجمة كارول سماحة ألبومها الجديد، والذي يضم حوالي 14 أغنية تتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ويحمل اسم "مختلفة".

ومن ضمن أسماء أغاني ألبومها الجديد: "غنوا لحبيبي"، و"نفس"، و"كتير بخاف"، و"حالة تخدير"، و"حبيبي سلام"، و"أجمل سنين"، و"خبيني بشنطة"، و"بقيت أسد"، و"بتعقد"، و"طب بعدين"، و"وقت الحب"، و"اضحك يا قلبي"، و"بوسة".