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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

شفاف بدون بطانة.. فستان آمال ماهر قبل وبعد التعديل يضعها في مأزق

امال ماهر
امال ماهر
ريهام قدري
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أحيت الفنانة آمال ماهر حفل رأس السنة لعام 2025 في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة".

 اختارت لهذه المناسبة فستانًا ذهبيًا من تصميم رامي سلمون، وقامت بتعديلات على التصميم الأصلي ليصبح أكثر احتشامًا، حيث أضافت بطانة كاملة للفستان الذي كان شفافًا في نسخته الأصلية، كما عدلت تصميم الصدر ليتناسب مع إطلالتها المحتشمة.

خلال الحفل، قدمت آمال ماهر مجموعة من أغانيها المميزة، وتفاعلت مع الجمهور بتهنئتهم بالعام الجديد، معربة عن سعادتها بقضاء هذه المناسبة معهم.

يُذكر أن مهرجان "شتاء طنطورة" يُقام سنويًا في واحة العلا التاريخية، ويستمر هذا العام من 19 ديسمبر 2024 حتى 11 يناير 2025، مقدمًا مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية.

اليكم صور فستان امال ماهر قبل وبعد التعديل ووضع البطانة 

آمال ماهر الفنانة آمال ماهر فستان امال ماهر

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شفاف بدون بطانة.. فستان آمال ماهر قبل وبعد التعديل يضعها في مأزق

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