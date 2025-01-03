إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية مميزة

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية مميزة جمعتها بأفراد أسرتها، حيث شاركت متابعيها صورة على حسابها الرسمي عبر “إنستجرام” ظهرت فيها مع عائلتها مرتدين البيجامات في جو عفوي ومليء بالحب.





وعلقت إلهام شاهين على الصورة قائلة: “أنتم أجمل ما في حياتي، أحلى لمة عيلة بالبيجامات، بحبكم من كل قلبي، ربنا يحافظ عليكم ويارب ما يقطع لنا عادة، كل سنة وإحنا مع بعض”.





لقي المنشور تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومحبيها الذين حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها، متمنين لها دوام السعادة والنجاح.



مشوار إلهام شاهين

ولدت إلهام شاهين في القاهرة، ودرستبإحدى مدارس الراهبات الفرنسية، حصلت على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982.

بدأت إلهام شاهين حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية حورية من المريخ في نهاية السبعينيات، قدمت العديد من المسلسلات منها: (أخو البنات، قال البحر، حتى لا يختنق الحب، ليالي الحلمية، نصف ربيع الآخر، البراري والحامول، الحاوي، سامحوني ما كانش قصدي، مسألة مبدأ، قصة الأمس) وغيرهم.

كما قدمت إلهام شاهين العديد من الأفلام السينمائية الناجحة فترة الثمانينيات والتسعينيات، منها (أمهات في المنفى، رمضان فوق البركات، الهلفوت، الجنتل، سوق المتعة، يا دنيا يا غرامي).

وكشفت إلهام شاهين في تصريحات سابقة، أنها أجهضت نفسها مرتين بسبب عشقها للفن، مشيرة إلى أنها لا تشعر بأنها حرمت من الأمومة لأنها تعتبر شقيقها أمير شاهين بمثابة نجلها قائلة : "أول ما عرف ينطق كان بيقولى ماما ميمي".



وأكدت إلهام شاهين أنها لم تعد تتحمل وجود رجل في حياتها، مشيرة إلى أنها فشلت في جميع زيجاتها.

اما عن سر رشاقتها فصرحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد: «التُخن مصيبة والتخسيس لم يكن سهلا واستخدمت حقن وأنظمة غذائية».

وأوضحت إلهام شاهين أن «حقن التخسيس مفيدة وتسهم في إنقاص الوزن ولكن يجب أن يكون الحصول عليها بالمتابعة مع الطبيب للاطمئنان على الفيتامينات في الجسم».