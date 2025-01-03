في عيد ميلادها الـ 63.. صور إلهام شاهين قبل وبعد التخسيس

يصادف اليوم 3 يناير عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين والتي أتمت عامها الـ 63، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها تخطيها الـ 60 عاما.

تحرص إلهام شاهين دائما على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

كشفت صور إلهام شاهين في الأونة الأخيرة عن رشاقتها وتخلصها من الوزن الزائد بعد خضوعها لعدة أنظمة غذائية وحقن التخسيس التي استخدامتها تحت رعاية طبية ساهمت بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد.

شهدت إلهام شاهين العديد من التغييرات في مظهرها على مر السنوات، يمكن ملاحظة الفرق في إطلالاتها قبل وبعد التخسيس، حيث قامت بتغيير نظام حياتها وأسلوب طعامها من أجل تحسين صحتها ولياقتها البدنية.

أصبحت تميل إلهام شاهين إلى ارتداء الملابس التي تبرز تفاصيل قوامها وتناسب شكل جسمها الجديد، وتبرز رشاقتها، بدأت تستخدم الألوان الفاتحة والمشرقة أكثر من ذي قبل، مما أضاف إلى إطلالتها حيوية.



إليكم صور إلهام شاهين قبل وبعد التخسيس …





إلهام شاهين

إلهام شاهين

إلهام شاهين

إلهام شاهين

إلهام شاهين

إلهام شاهين

إلهام شاهين

إلهام شاهين