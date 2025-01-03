قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحطم طائرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
اندلاع حريق داخل مبنى تجاري في سموحة بالإسكندرية
أول جمعة في رجب.. أمران حذر منهما الشرع الشريف
مخبياه بالإيموجي.. ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة
وحدة عسكرية تشتبك مع مكافحة الفساد أثناء اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول
سعر الجنيه الذهب اليوم 3-1-2025
سقوط 24 قتـ.ـيلا في معارك بين "قسد" وفصائل موالية لتركيا بسوريا
زيزو يتعرض لوعكة صحية تهدد مشاركته أمام المصري بالكونفدرالية
تعرف على البدائل.. بعد غلق شارع الهرم فى اتجاه ميدان الجيزة
أقل سعر دولار اليوم 3-1-2024
موسيماني يكشف حقيقة طلب ضم بيرسي تاو من الأهلي
جيش الاحتلال ينسف مربع سكني في غرب مخيم جباليا بشمال قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

لبسها كله هدايا.. أبرز اطلالات سلمى أبو ضيف المثيرة للجدل

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
ريهام قدري
×

تعتبر سلمى أبو ضيف من أبرز أيقونات الموضة في العالم العربي، حيث تتميز بإطلالاتها الجريئة وتنسيقاتها المميزة التي تجمع بين الأناقة والحداثة.

قالت سلمى أبو ضيف خلال برنامج It's not Complicated الذي يعرض عبر صفحات Gossips عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن أكثر الملابس التي ترتديها من البراند هدايا".

وشاركت سلمى في أسبوع الموضة بباريس وتعاونت فيه مع دار أزياء عالمية.

إطلالات الحمل: خلال فترة حملها، اختارت سلمى إطلالات جريئة أبرزت بطنها المنتفخ، مما يعكس ثقتها وجرأتها في اختيار الأزياء.

تصريحات حول ملابسها: في مقابلة حديثة، أوضحت سلمى أن العديد من ملابسها من العلامات التجارية الفاخرة هي هدايا، وأنها لا تخطط لشراء ملابس باهظة الثمن لابنتها المنتظرة، مفضلة الأزياء القطنية المريحة.

إطلالات الشارع (Street Style): تألقت سلمى في العديد من المناسبات بإطلالات "ستريت ستايل" راقية، حيث ظهرت بفستان منقوش باللونين الأبيض والأسود خلال رحلتها إلى إيطاليا، مما يعكس تنوع اختياراتها واهتمامها بالتفاصيل.

إطلالات السهرات: تميزت سلمى في مناسبات السهرات باختيارات أنيقة، مثل الفساتين القصيرة المزينة بالترتر، مما جعلها مصدر إلهام للعديد من النساء الباحثات عن الأناقة والتميز.

تُظهر هذه الإطلالات والتصريحات مدى تأثير سلمى أبو ضيف في عالم الموضة، حيث تجمع بين الجرأة والأناقة في اختياراتها، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في تنسيق الأزياء ومواكبة أحدث الصيحات.

سلمى أبو ضيف إطلالات إطلالات الحمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وظائف مسابقة الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2025

مهندسون وصرافو تذاكر.. تفاصيل وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر وموعد التقديم

العمرة

غرامة 500 ريال.. السعودية تعلن ضوابط جديدة بشأن تأشيرة العمرة

مي فاروق ونجلها

ابنها في ضهرها.. لحظة عقد قران مي فاروق ومحمد العمروسي

معاش

بشاير 2025 .. قرار جديد يخص المعاشات | والفئات المستفيدة

قطارات السكك الحديدية

تذاكر جميع القطارات | إعلان رسمي من السكة الحديد

حالة الطقس

عودة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

رمضان صبحي

مفاجأة بشأن رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز.. وهذه وجهته المقبلة

الداخلية

حقيقة سقوط صاروخ فى أرض زراعية بأسوان .. الداخلية تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

أحمد سليمان

مجلس الزمالك يحسم مصير محمد السيد من عرض نوتنجهام فورست

محمد شبانه

جروس يطلب رحيل الجزيري.. والزمالك يفاوض حمزة علاء

احمد سليمان

أحمد سليمان: حراس المرمى أنجح مديري الكرة عبر التاريخ

بالصور

لبسها كله هدايا.. أبرز اطلالات سلمى أبو ضيف المثيرة للجدل

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

بفرن البوتاجاز.. طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت

الفطير المشلتت
الفطير المشلتت
الفطير المشلتت

بيظبط الهرمونات .. فوائد غير متوقعة لتناول السمسم بانتظام

السمسم
السمسم
السمسم

مي فاروق ومحمد العمروسي.. 30 صورة من حفل زفاف ثنائي الفن والغناء

مي فاروق محمد العمروسي
مي فاروق محمد العمروسي
مي فاروق محمد العمروسي

فيديو

أحمد مالك وهدى المفتي

اتخطبوا؟ .. أحمد مالك يأمر هدى المفتي بـ"ترويق" الشقة لوالدته

ياسمين فتح الله

تعليمات مهمة .. أشياء ممنوع اصطحابها في لجان امتحانات نصف العام

ياسمين فتح الله

آخر موعد سداد حج الجمعيات الأهلية وأسعار هذا العام

اغرب نصيحه بعد الجواز

يا تعيش راجل يا تعيش سعيد.. مصطفى شعبان يكشف عن أغرب نصيحة له بعد الجواز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد