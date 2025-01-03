لبسها كله هدايا.. أبرز اطلالات سلمى أبو ضيف المثيرة للجدل

تعتبر سلمى أبو ضيف من أبرز أيقونات الموضة في العالم العربي، حيث تتميز بإطلالاتها الجريئة وتنسيقاتها المميزة التي تجمع بين الأناقة والحداثة.

قالت سلمى أبو ضيف خلال برنامج It's not Complicated الذي يعرض عبر صفحات Gossips عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن أكثر الملابس التي ترتديها من البراند هدايا".

وشاركت سلمى في أسبوع الموضة بباريس وتعاونت فيه مع دار أزياء عالمية.

إطلالات الحمل: خلال فترة حملها، اختارت سلمى إطلالات جريئة أبرزت بطنها المنتفخ، مما يعكس ثقتها وجرأتها في اختيار الأزياء.

تصريحات حول ملابسها: في مقابلة حديثة، أوضحت سلمى أن العديد من ملابسها من العلامات التجارية الفاخرة هي هدايا، وأنها لا تخطط لشراء ملابس باهظة الثمن لابنتها المنتظرة، مفضلة الأزياء القطنية المريحة.

إطلالات الشارع (Street Style): تألقت سلمى في العديد من المناسبات بإطلالات "ستريت ستايل" راقية، حيث ظهرت بفستان منقوش باللونين الأبيض والأسود خلال رحلتها إلى إيطاليا، مما يعكس تنوع اختياراتها واهتمامها بالتفاصيل.

إطلالات السهرات: تميزت سلمى في مناسبات السهرات باختيارات أنيقة، مثل الفساتين القصيرة المزينة بالترتر، مما جعلها مصدر إلهام للعديد من النساء الباحثات عن الأناقة والتميز.

تُظهر هذه الإطلالات والتصريحات مدى تأثير سلمى أبو ضيف في عالم الموضة، حيث تجمع بين الجرأة والأناقة في اختياراتها، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في تنسيق الأزياء ومواكبة أحدث الصيحات.