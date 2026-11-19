كشف المخرج الجزائري أحمد راشدي عن جانب من ذكرياته وعلاقته بالمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، مستعيدًا الأجواء التي كانت تحيط بمنزل العندليب الأسمر، وحجم الشعبية الكبيرة التي تمتع بها بين المصريين والعرب، مؤكدًا أن منزله كان يشهد حركة لا تتوقف من الزوار والمحبين.

وقال أحمد راشدي، خلال حديثه عن ذكرياته مع عبد الحليم حافظ، إن منزل الفنان الراحل كان أشبه بمنطقة خان الخليلي، بسبب كثرة المترددين عليه طوال الوقت، موضحًا أن حب الجمهور المصري للعندليب كان استثنائيًا، لدرجة أن الجميع كان يعرفه ويعرف رقم هاتفه.

وأضاف راشدي، أن عبد الحليم حافظ كان مطربًا من طراز رفيع، استطاع أن يحظى بمحبة جماهيرية واسعة، ولم تقتصر شعبيته على مصر فقط، بل امتدت إلى مختلف أنحاء العالم العربي، مشيرًا إلى أن رحيله مثّل خسارة كبيرة للفن وللعالم العربي بأكمله.

وتأتي تصريحات المخرج الجزائري بالتزامن مع عودته إلى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد غياب استمر 17 عامًا، حيث كانت آخر مشاركة له في الدورة الثالثة والثلاثين عام 2009، من خلال فيلم «مصطفى بن بولعيد»، الذي يتناول سيرة أحد أبرز قادة الثورة الجزائرية، ويسلط الضوء على مرحلة مهمة من تاريخ نضال الشعب الجزائري.

ويأتي تكريم أحمد راشدي تقديرًا لمسيرته السينمائية الحافلة، وما قدمه من إسهامات بارزة في السينما الجزائرية والعربية، من خلال مجموعة من الأعمال التي اهتمت بالتاريخ والهوية والذاكرة الوطنية، وناقشت قضايا الإنسان والحرية والتحولات الاجتماعية والسياسية، ليصبح واحدًا من أبرز الأسماء التي تركت بصمة واضحة في تاريخ السينما الجزائرية.

أبرز أعمال أحمد راشدي السينمائية

وقدم راشدي خلال مشواره الفني عددًا من الأفلام المهمة التي استلهمت أحداثها من التاريخ الجزائري، وتناولت محطات مفصلية في مسيرة النضال الوطني، ومن أبرزها أفلام «فجر المعذبين» و«الأفيون والعصا» و«علي في بلاد السراب»، إلى جانب أعمال أخرى استحضرت تضحيات الشعب الجزائري خلال الثورة التحريرية، وحرصت على توثيق الذاكرة الوطنية عبر الشاشة.

ولم تقتصر تجربة راشدي على السينما الجزائرية، بل امتدت إلى التعاون مع عدد من كبار المخرجين وصناع السينما في مصر والعالم، حيث جمعته تجارب فنية بالمخرج المصري يوسف شاهين، وشارك معه في فيلمي «العصفور» و«عودة الابن الضال»، وهما من أبرز الأعمال التي تركت حضورًا مهمًا في تاريخ السينما المصرية.

كما ساهم راشدي في إنتاج فيلم «الأقدار الدامية» للمخرج خيري بشارة، وامتد تعاونه إلى العمل مع المخرج سعد نديم في إخراج فيلم «العار لأمريكا»، فضلًا عن مشاركته في إنتاج الفيلم العالمي «Z» للمخرج اليوناني كوستا غافراس، وهو العمل الذي حقق نجاحًا عالميًا كبيرًا، وحصد جائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ممثلًا اليونان.

وتعكس هذه التجارب تنوع المسيرة الفنية لأحمد راشدي، الذي استطاع أن يجمع بين الإخراج والإنتاج، وأن يشارك في مشروعات سينمائية تجاوزت حدود بلاده، وأسهمت في تعزيز التواصل الفني بين السينما الجزائرية ونظيراتها العربية والعالمية.

**مهرجان القاهرة السينمائي الدولي**

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، إذ تأسس عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، بهدف دعم صناعة السينما، وتعزيز التبادل الثقافي والفني، وإتاحة الفرصة أمام صناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم لعرض أعمالهم والتواصل مع الجمهور.

ويحظى المهرجان باعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، باعتباره المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة «A»، وهو ما يعزز مكانته على خريطة المهرجانات السينمائية العالمية.

وتأتي عودة أحمد راشدي إلى المهرجان وتكريمه لتؤكد أهمية الاحتفاء برموز السينما العربية الذين أسهموا في تشكيل وجدان أجيال من الجمهور، وقدموا أعمالًا تجاوزت حدود الترفيه لتصبح جزءًا من الذاكرة الثقافية والتاريخية للمنطقة.