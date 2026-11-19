كشف المخرج الجزائري أحمد راشدي عن تفاصيل إنسانية وكواليس خاصة جمعته بالمخرج المصري الراحل يوسف شاهين، مستعيدًا موقفًا صعبًا مر به الأخير خلال إحدى فترات حياته، عندما تعرض لأزمة مالية اضطرته إلى رهن منزله، وهو ما دفعه للتواصل مع راشدي وطلب مساعدته في تجاوز تلك الظروف.

وجاءت تصريحات أحمد راشدي خلال الندوة التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تحدث عن علاقته بالمخرج الراحل، كاشفًا عن جوانب غير معروفة من صداقتهما، التي لم تقتصر على التعاون الفني والسينمائي، بل امتدت إلى مواقف إنسانية عكست قوة العلاقة التي جمعتهما.

تفاصيل الأزمة المالية التي تعرض لها يوسف شاهين

واستعاد راشدي تفاصيل الواقعة، موضحًا أن يوسف شاهين أرسل إليه رسالة أثناء وجوده في الجزائر، أخبره خلالها بأنه يمر بأزمة مالية صعبة، وأنه اضطر إلى رهن منزله بسبب الظروف التي كان يواجهها في ذلك الوقت.

وأضاف المخرج الجزائري، أنه فور علمه بما يمر به شاهين، دعاه إلى السفر للجزائر من أجل اللقاء ومناقشة الأزمة والبحث عن حل مناسب لها، لافتًا إلى أن المخرج المصري استجاب للدعوة ووصل إلى الجزائر بعد يومين فقط من تلقيه الرسالة.

وأشار راشدي إلى أنهما عقدا لقاءً فور وصول شاهين، وتحدثا خلاله عن طبيعة الظروف المالية التي يمر بها، ومحاولة الوصول إلى مخرج من الأزمة، مؤكدًا أن هذه الواقعة ظلت من المواقف التي يتذكرها جيدًا في علاقته بالمخرج المصري الراحل.

وتكشف هذه الحكاية عن جانب إنساني من شخصية يوسف شاهين، بعيدًا عن شهرته الكبيرة ومكانته الفنية، كما تسلط الضوء على طبيعة العلاقة التي ربطته براشدي، والتي تجاوزت حدود العمل السينمائي لتصل إلى مساحة من الثقة والصداقة المتبادلة.

أحمد راشدي يتحدث عن شخصية يوسف شاهين

ولم تقتصر ذكريات أحمد راشدي على الأزمات والمواقف الشخصية التي جمعته بيوسف شاهين، بل تحدث أيضًا عن طبيعة شخصية المخرج المصري، مشيرًا إلى أن بعض أصدقائه سبق أن حذروه من التعاون معه، بسبب ما وصفوه بطبيعته المختلفة وشخصيته غير التقليدية.

وأوضح راشدي أن هؤلاء الأصدقاء كانوا يستغربون قراره العمل مع شاهين، بل وصفوه بأنه «مجنون»، في إشارة إلى أسلوبه الخاص في التعامل مع العمل السينمائي وطريقته المختلفة في التفكير والإبداع، إلا أن راشدي قرر خوض التجربة، لتجمعهما لاحقًا محطات مهمة في تاريخ السينما.

وأكد أن العمل مع يوسف شاهين كان تجربة لها خصوصيتها، وأن الاختلاف في الشخصية ووجهات النظر لم يمنع من وجود مساحة مشتركة جمعتهما على المستوى الفني والإنساني، وهو ما انعكس على طبيعة التعاون الذي حدث بينهما.

تعاون فني جمع أحمد راشدي بيوسف شاهين

وعن أبرز المحطات السينمائية التي جمعتهما، أشار راشدي إلى ارتباط تجربته الفنية بيوسف شاهين بفيلم «العصفور»، الذي يُعد من الأعمال المهمة في مسيرة المخرج المصري، إلى جانب مشاركته في إنتاج فيلم «عودة الابن الضال»، الذي يمثل إحدى العلامات البارزة في تاريخ السينما المصرية.

ويُعد يوسف شاهين واحدًا من أبرز المخرجين في تاريخ السينما العربية، حيث امتدت مسيرته لعقود طويلة، وقدم خلالها مجموعة من الأفلام التي ناقشت قضايا المجتمع والسياسة والهوية والإنسان، ونجح من خلالها في الوصول إلى جمهور واسع داخل مصر وخارجها، كما حظيت أعماله بتقدير نقدي ومشاركات في مهرجانات سينمائية دولية.

أما أحمد راشدي، فيُعد من الأسماء البارزة في السينما الجزائرية، وارتبطت أعماله بالتاريخ والذاكرة الوطنية والثورة الجزائرية، كما امتدت تجربته إلى التعاون مع عدد من كبار صناع السينما في مصر والعالم العربي.

وتأتي تصريحات راشدي ضمن مشاركته في فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تشهد الاحتفاء بتجربته الفنية وتكريم مسيرته وإسهاماته في السينما الجزائرية والعربية، إلى جانب استعراض محطات مهمة من مشواره الذي جمع بين الإخراج والإنتاج والتعاون مع رموز السينما العربية والعالمية.

وتحمل شهادة أحمد راشدي عن يوسف شاهين أهمية خاصة، كونها تقدم رواية من داخل الدائرة القريبة من المخرج الراحل، وتكشف عن مواقف إنسانية لم تكن معروفة على نطاق واسع، وتؤكد أن العلاقات التي جمعت كبار صناع السينما لم تتوقف عند حدود الشراكة الفنية، بل امتدت إلى الصداقة والدعم المتبادل في الأوقات الصعبة.