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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

64 عاما من التألق.. سر حفاظ إلهام شاهين على رشاقتها وجمالها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
قسم الفن
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تحتفل الفنانة إلهام شاهين اليوم بعيد ميلادها الـ 64، وهي معتادة على الاحتفاء بهذه المناسبة كل عام وسط عائلتها وأصدقائها المقربين. 

شهد العام الماضي حالة من التألق في حياة إلهام شاهين على مستوى التكريمات في مهرجان فنية كبرى داخل وخارج مصر. 

حصلت إلهام شاهين على تكريمات في الموريكس دور بلبنان، ومهرجان دهوك السينمائي في العراق، ومهرجان ظفار الدولي، ومهرجان السينما الفرانكفونية في مصر وغيرهم. 

أما على المستوى الشكلي، تغيرت إلهام شاهين كثيرا في الآونة الأخيرة بعدما اعتمدت نظام إنقاص وزن قاسي، ولجأت لطرق طبية كان لها تأثيرات سلبية جانبية أيضا. 

كشفت الفنانة إلهام شاهين، سر جمالها ورشاقتها، موضحة أنها فقدت بعضا من وزنها، مشيرة إلى أن التخسيس يحسّن النفسية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد: «التُخن مصيبة والتخسيس لم يكن سهلا واستخدمت حقن وأنظمة غذائية».

وأوضحت إلهام شاهين أن «حقن التخسيس مفيدة وتسهم في إنقاص الوزن ولكن يجب أن يكون الحصول عليها بالمتابعة مع الطبيب للاطمئنان على الفيتامينات في الجسم».

مشوار إلهام شاهين 

ولدت إلهام شاهين في القاهرة، ودرستبإحدى مدارس الراهبات الفرنسية، حصلت على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982.

بدأت إلهام شاهين حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية حورية من المريخ في نهاية السبعينيات، قدمت العديد من المسلسلات منها: (أخو البنات، قال البحر، حتى لا يختنق الحب، ليالي الحلمية، نصف ربيع الآخر، البراري والحامول، الحاوي، سامحوني ما كانش قصدي، مسألة مبدأ، قصة الأمس) وغيرهم.

كما قدمت إلهام شاهين العديد من الأفلام السينمائية الناجحة فترة الثمانينيات والتسعينيات، منها (أمهات في المنفى، رمضان فوق البركات، الهلفوت، الجنتل، سوق المتعة، يا دنيا يا غرامي).

وكشفت إلهام شاهين في تصريحات سابقة، أنها أجهضت نفسها مرتين بسبب عشقها للفن، مشيرة إلى أنها لا تشعر بأنها حرمت من الأمومة لأنها تعتبر شقيقها أمير شاهين بمثابة نجلها قائلة : "أول ما عرف ينطق كان بيقولى ماما ميمي".


وأكدت إلهام شاهين أنها لم تعد تتحمل وجود رجل في حياتها، مشيرة إلى أنها فشلت في جميع زيجاتها.

إلهام شاهين حياة إلهام شاهين الجنتل

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في عيد ميلادها الـ 63.. صور إلهام شاهين قبل وبعد التخسيس

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

64 عاما من التألق.. سر حفاظ إلهام شاهين على رشاقتها وجمالها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
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