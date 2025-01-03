عام ممتلئ بالأحلام المُحققة.. آمال ماهر تتصدر التريند بإطلالة مميزة وحفل ناجح

تصدرت الفنانة آمال التريند بعدما نشرت صورا لها من أحدث جلسة تصوير بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وكتبت آمال ماهر على الصور :" عام جديد ممتلئ بالآمال والأحلام المُحققة".

كما أحيت آمال ماهر حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية مساء الثلاثاء الماضي، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" الذي يواكب احتفالات رأس السنة 2025.

الحفل شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا تحت شعار "كامل العدد"، وأمتعت آمال الحضور بأجمل أغانيها مثل "اتقي ربنا فيّا"، "أنا برضه الأصل"، "لو كان بخاطري"، و"سكة السلامة".

آمال ماهر وشيرين:

حرصت الفنانة آمال ماهر على تهنئة الفنانة شيرين عبر موقع التغريدات العالمي “إكس” بصدور أغنيتين من ألبومها الجديد.

وقالت آمال ماهر لـ شيرين عبد الوهاب “مبروك يا حبيبة قلبي الألبوم ورجوعك لينا، ومبروك لكل محبينك وجمهورك الكبير اللي بيحبك وبيموت فيكي، وأنا من ضمنهم.. مبروك يا ملكة المشاعر”.

فيما ردت شيرين عليها قائلة "فرحتى برجوعك زي فرحة قلبي برجوع أغانيه.. مبروك عليكي المسرح يا ملكة المسرح».

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب أعربت عن شكرها وامتنانها العميق للدعم الذي قدمته لها الإعلامية وفاء الكيلاني أثناء أزمتها وذلك في تغريدة على حسابها في منصة “إكس”.

وكتبت شيرين: “شفتي شيرين صحبتك حبيبتك اللي جيتي في مرة قلت لها إننا جنبك وحتقفي على رجلك وحترجعي تاني مخيبتِ أملك والحمد لله رجعت تاني. شكراً يا وفاء على وقفتك جنبي في كل حاجة، أنا بحبك”.