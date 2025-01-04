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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مي فاروق تتألق كأول عروس في 2025 بفستان زفاف مميز 3D| شاهد

مي فاروق تتألق كأول عروس في 2025 بفستان زفاف ساحر
مي فاروق تتألق كأول عروس في 2025 بفستان زفاف ساحر
أسماء عبد الحفيظ
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 في احتفالية ساحرة، احتفلت النجمة مي فاروق بحفل زفافها على الفنان محمد العمروسي في يوم الخميس 2 يناير 2025، وسط أجواء من الفرح والحب.

 فستان زفاف مي فاروق

مي فاروق تتألق كأول عروس في 2025 بفستان زفاف ساحر 

 وتألق الحفل بفستان زفافٍ فاخر حمل توقيع المصمم أيمن لحموني، الذي أبدع في تصميمه ليكون بداية لعروس العام 2025.

استغرق تصميم وتنفيذ هذا الفستان الشهري من العمل الدؤوب، حيث جمعت جلسات عديدة بين مي فاروق والمصمم أيمن لحموني، بالإضافة إلى الاستايلست إيهاب العدلي الذي ساهم في اختيار التفاصيل النهائية لتكون إطلالة مي فاروق في يومها الكبير مثالية. وقد تم اختيار فستان زفاف كلاسيكي بطابع أنيق، مزود بذيل طويل يضفي لمسة من الفخامة، وطرحة طويلة من التول الرقيق الذي أُضيفت إليه لمسات من اللؤلؤ المتناثر، مما أضاف سحرًا خاصًا للإطلالة.

أستخدم المصمم أيمن لحموني في تنفيذ هذا الفستان الرائع حوالي 30 مترًا من الساتان الحريري الفاخر، ليضفي على التصميم نعومة وفخامة، بينما أضاف لمسات فنية أخرى عبر تطريز الفستان يدويًا باللؤلؤ، حيث تم تزيين الفستان بالكامل بورود ثلاثية الأبعاد (3D)، صُممت يدويًا، لتكون مرصعة باللؤلؤ وتعكس الذوق الرفيع والاهتمام بأدق التفاصيل.

مي فاروق تتألق كأول عروس في 2025 بفستان زفاف ساحر 

 ويعد هذا التعاون بين مي فاروق والمصمم أيمن لحموني بمثابة تتويج لعلاقة عمل طويلة الأمد بين الطرفين، حيث سبق وأن تعاونوا في العديد من الحفلات والمناسبات الفنية، لا سيما حفلات الأوبرا والعديد من الفعاليات في الوطن العربي، وكان الاستايلست إيهاب العدلي جزءًا من هذه الإطلالات الرائعة.

وقد جعل فستان زفاف مي فاروق من لحظة زفافها واحدة من أروع اللحظات التي سيتذكرها جمهورها، حيث نجح التصميم في الجمع بين العراقة والحداثة ليبقى في ذاكرة كل من شاهده.

محمد العمروسي النجمة مي فاروق الفستان الشهري فستان زفاف مي فاروق

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