لقاء سويدان تهنئ مي فاروق ومحمد العمروسي بالزواج

هنأت الفنانة لقاء سويدان الفنانة مي فاروق والفنان محمد العمروسي بزواجهما.

وقالت لقاء سويدان في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” ألف مبروك ليهم ربنا يسعدهم يارب حبيبتي مي فاروق والفنان محمد العمروسي أتمني لهم كل الخير و السعادة والحب لقلوبهم الطيبة".



يذكر أن احتفلت الفنانة مي فاروق والفنان محمد العمروسي بحفل زفافهما منذ قليل بإحدى الفنادق الكبري بالقاهرة المطلة على النيل.

وخضع الثنائي لجلسة تصوير رومانسية وارتدت مى فستان زفاف مطرز باللؤلؤ ومنقوش بالورود.

حرص على الحضور نجوم الفن و الاعلام والشخصيات العامة منهم لقاء سويدان ، الإعلامية سهير شلبي، النجم مصطفى قمر ، الفنان إيهاب توفيق ، الفنانة رنا سماحة، الفنانة ميرهان حسين، الفنان مصطفى ابو سريع ، الفنانة بوسي، محمود الليثي ، والفنان شريف منير والفنانة شذى والملحن عزيز الشافعي، والفنانة هلا رشدي والفنان حميد الشاعري و غيرهم كثير من النجوم.