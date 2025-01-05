تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

أعلن روبن أموريم المدير النفي لفريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليفربول، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب "آنفيلد".

تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز - هاري ماجواير - ديوجو دالوت

خط الوسط: كوبي ماينو - مانويل أوجارتي - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أماد ديالو - راسموس هويلوند



موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم



تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي



تذاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD 1.

