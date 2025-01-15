بعد توترات المنطقة.. مصر الملاذ الآمن للسائحين

قال شادي البيلي، صاحب مبادرة “Come To Egypt”، إن أزمات الشرق الأوسط جعلت مصر هي الملاذ الآمن الوحيد للسائحين بالمنطقة.



وأضاف خلال لقائه مع نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن تنظيم المهرجانات والمؤتمرات والأحداث العالمية في مصر خلال عام 2024، ساهم في تحسين مستوى السياحة بشكل كبير.



وتابع شادي البيلي: كل أنواع السياحة كانت تسير بشكل طبيعي، فقد ارتفعت أعداد السائحين والزوار إلى حد كبير، ولم يحدث هناك أي انخفاض أو تراجع في أعداد السائحين كما يتردد.



وأشار إلى أن الظروف التي حدثت في المنطقة لم تؤثر سلبًا على مصر، فبرغم أن أعداد السائحين لم ترتفع بالشكل المتوقع؛ لكنها كانت تسير بمعدل طبيعي دون انخفاض.

