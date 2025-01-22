زي العربيات .. طريقة عمل طبق فول بالدقة للشيف نجلاء الشرشابي

تعتبر طريقة عمل طبق فول بالدقة كما يقدم على عربات الفول، من أكثر الوصفات التي يطلبها الكثيرون، وذلك لما يتمتع به من مذاق شهي ومميز.

وقدّمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل طبق فول بالدقة، ويمكن تحضيره في المنزل في أقل من 10 دقائق، وتكفي هه الوصفة لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل

طريقة عمل طبق فول بالدقة

طريقة عمل طبق فول بالدقة

مقادير طريقة طبق عمل فول بالدقة:

2 كوب فول مدمس.

2 فص ثوم مفروم.

عصير ليمونة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة صغيرة كمون.

1 ملعقة صغيرة شطة (اختياري).

1 ملعقة صغيرة ملح.

رشة فلفل أسود.

بقدونس مفروم للتزيين.



طريقة عمل طبق فول بالدقة:

ـ لتسخين الفول: ضعي الفول المدمس في قدر على نار متوسطة وأضيفي القليل من الماء لتسخينه.

ـ لتحضير الدقة: في وعاء صغير، اخلطي الثوم المفروم مع الكمون، الملح، الفلفل الأسود، الشطة (إذا رغبتِ)، وعصير الليمون.

ـ أضيفي زيت الزيتون إلى الخليط وقلبي جيداً حتى تتجانس المكونات.

ـ لإضافة الدقة إلى الفول: أضيفي خليط الدقة إلى الفول المدمس الساخن وقلبي جيداً حتى يتشرب الفول النكهات.

ـ اسكبي الفول في طبق التقديم ووزعي عليه البقدونس المفروم للتزيين.

ـ قدمي الفول ساخناً مع الخبز البلدي والسلطة الخضراء.