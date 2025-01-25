الصين: سفينتان فلبينيتان دخلتا مياه جزر سبراتلي دون إذن

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلن خفر السواحل الصيني، أن سفينتان فلبينيتان دخلتا المياه القريبة من الشعاب المرجانية في جزر سبراتلي دون إذن.

وفي سياق آخر: عبرت الفلبين عن قلقها من نشر الصين سفينة عملاقة لخفر السواحل داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بها.

وقالت السلطات الفلبينية، في تصريحات لها نقلتها وسائل إعلام؛ إنها فوجئت بعدوان الصين المتزايد بنشرها السفينة العملاقة التابعة لخفر السواحل.

ولاحقا؛ صرحت الفلبين بأنها نشرت سفينة لخفر السواحل لمواجهة زوارق الدورية الصينية التي تحاول "تغيير الوضع الراهن الحالي" في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وفق ما ذكرت صحف دولية.