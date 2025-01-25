قرار مفاجئ.. البيت الأبيض يرفع الحظر عن قـ.ـنابل 2000 رطل لإسرائيل

في خطوة لافتة، أفادت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" بأن البيت الأبيض قد وجه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بإلغاء التعليق الذي فرضته إدارة الرئيس جو بايدن على تزويد إسرائيل بقنابل زنتها 2000 رطل.

وكان هذا التعليق قد تم فرضه في وقت سابق من العام الماضي في إطار سياسة ضبط الصادرات العسكرية الأمريكية.

ووفقا للموقع القرار الجديد يعكس تحولات في سياسة الإدارة الجديدة تجاه الدعم العسكري لإسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة قد تثير ردود فعل في الكونغرس، حيث يواجه بعض أعضاءه ضغوطات متزايدة للتأكد من أن الدعم الأمريكي لإسرائيل يتماشى مع مصالح واشنطن وموقف الولايات المتحدة من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي سياق أخر، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن "البنتاجون" تستعد لإرسال أكثر من 5000 جندي من وحدات القتال إلى جنوب غرب الولايات المتحدة، في إطار تنفيذ أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لتعزيز الدور العسكري على الحدود الجنوبية.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن القوات المنتشرة ستشمل وحدات مشاة مسلحة وقوات دعم من فرقة المشاة 82 المحمولة جوًا وفرقة الجبل العاشرة، وهما من أبرز تشكيلات الجيش الأمريكي.

ومن المتوقع أن تصل هذه القوات إلى الحدود خلال أيام، بحسب ما أفاد به مسؤول في وزارة الدفاع.