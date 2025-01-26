أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن زين الدين بلعيد

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك مع الجزائري زين الدين بلعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"مصدر.. تعثر مفاوضات الزمالك مع الجزائري زين الدين بلعيد بسبب الأمور المالية".

بدأت لجنة الكرة بنادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في التحرك بقوة لتعزيز صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ، جاء ذلك بعد تأكيد إصابة حمزة المثلوثي، مدافع الفريق، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، مما يستدعي البحث عن بديل قوي لسد الفراغ الناتج عن غيابه.

أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها حمزة المثلوثي إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، وهي إصابة ستُبعده عن الملاعب لفترة طويلة، وقد دفع ذلك إدارة النادي إلى البحث عن مدافع جديد لتعزيز خط الدفاع، خاصة مع استمرار وجود مصطفى الزناري في الفريق وعدم رحيله.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن ترشيح عدة أسماء لتعويض غياب المثلوثي، أبرزهم:

محمد ربيعة (مدافع سموحة).

محمد إسماعيل (مدافع زد).

أحمد كالوشا (مدافع إنبي).

هادي رياض (مدافع بتروجت).