قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 معوقات تحول بين ترامب ووعوده الاقتصادية
هل الصلاة في المسجد فرض عين أم كفاية؟ أمين الفتوى يشرح الحكم الشرعي
جمهور الأهلي في المنصورة يستعد للترحال لمباراة بيراميدز باستاد القاهرة
الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل لتخفيف الأعباء على المواطنين وضمان الأمن الغذائي المستدام
5 رسائل عاجلة من وزير التعليم لمديري المدارس بشأن الثانوية العامة والبكالوريا
عُثر على الكوكايين بحوزته.. تفاصيل اعتقال شخص هدد باغتيال ترامب
صرف معاشات فبراير 2025.. احسب القبض بحد أدنى 1495 جنيهًا
استمارة الثانوية العامة 2025 .. تنبيه عاجل بشأن الأوراق المطلوبة
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد شاب برصاص الاحتلال مُتأثرًا بإصابته بالضفة الغربية
التضامن تعلن شروط اختيار الأم المثالية لعام 2025
القبض على المتهم بطمس لوحات سيارة بمصر القديمة
خبير علاقات دولية: تبادل المحتجزين في غزة دليل على نجاح الدبلوماسية المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن زين الدين بلعيد

زين الدين بلعيد
زين الدين بلعيد
باسنتي ناجي
×

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك مع الجزائري زين الدين بلعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"مصدر.. تعثر مفاوضات الزمالك مع الجزائري زين الدين بلعيد بسبب الأمور المالية".

بدأت لجنة الكرة بنادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في التحرك بقوة لتعزيز صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ، جاء ذلك بعد تأكيد إصابة حمزة المثلوثي، مدافع الفريق، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، مما يستدعي البحث عن بديل قوي لسد الفراغ الناتج عن غيابه.

أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها حمزة المثلوثي إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، وهي إصابة ستُبعده عن الملاعب لفترة طويلة، وقد دفع ذلك إدارة النادي إلى البحث عن مدافع جديد لتعزيز خط الدفاع، خاصة مع استمرار وجود مصطفى الزناري في الفريق وعدم رحيله.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن ترشيح عدة أسماء لتعويض غياب المثلوثي، أبرزهم:

محمد ربيعة (مدافع سموحة).

محمد إسماعيل (مدافع زد).

أحمد كالوشا (مدافع إنبي).

هادي رياض (مدافع بتروجت).

الزمالك زين الدين بلعيد الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025 وأسباب تطبيقه

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025 وأسباب تطبيقه

الاء عبد العزيز

ريهام سعيد تتكفل بعلاجها..طبيعة مرض المذيعة آلاء عبد العزيز| تفاصيل

معاش شهر فبراير

زيادة الحدين الأدنى والأقصى| موعد صرف معاش شهر فبراير.. اعرف هتقبض كام

عيد الطيران المصرى

مصر للطيران تقدم تخفيضات 50% على تذاكر السفر

وفاة والدة الفنان الشاب كريم سامى مغاورى

وفاة والدة الفنان الشاب كريم سامي مغاوري

عيار 21 الآن مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الأحد 26 يناير بعد التحرك الأخير

عيار 21 الآن مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الأحد 26 يناير بعد التحرك الأخير

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأحد 26-1-2025

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

كيا كارينز موديل 2010

سوق المستعمل.. كيا كارينز عائلية بـ 550 ألف جنيه

تحذير من مكالمات هاتفية خطيرة قد تسرق بياناتك

تحذير من مكالمات هاتفية خطيرة قد تسرق بياناتك.. اعرف الأرقام قبل ما ترد

iPhone 17 Pro Max

هل يبقى حجم الـ Dynamic Island في آيفون 17 كما هو؟

بالصور

مسلسلات رمضان 2025.. طرح بوسترات جديدة لـ مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل
مسلسل فهد البطل
مسلسل فهد البطل

إقبال على "سوق اليوم الواحد" بحي الصيادين والأسعار مخفضة بنسبة 30٪

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد

كله بكتيريا.. تحذير من تناول الأرز في هذه الحالة

الارز
الارز
الارز

رئيس مياه الشرقية يتابع سير العمل بمحطات معالجة الصرف الصحي بديرب نجم وأبو كبير

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

أنغام - عبد المجيد عبدالله

أنغام تحيي أول حفل لها بعد أزمة عبد المجيد عبدالله

عبدالمجيد عبد الله لـ أنغام

بعد بوستين عبدالمجيد عبد الله لـ أنغام …. اول رد فعل لهم بعد استدعاء الشرطة لهم

سمكة يوم القيامة

ظهرت من تاني .. سمكة يوم القيامة تظهر بداية ٢٠٢٥

الزمالك

المثلوثي يبتعد عن الملاعب .. و الزمالك يبحث عن البدائل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم عيد للوطن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: جيش الكلمات

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من «صباح الخير» إلى «أشغال شقة»

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مسافة السكة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عيد الشرطة المصرية .. ذكريات بطولية وتضحيات وطنية

المزيد