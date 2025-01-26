قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية: تجديد الإقامة دون رسوم لفئة معينة من الوافدين
"سامحوني بحتضر".. فنانة سورية تثير الجدل عن حالتها الصحية
الأهلي يصل ستاد القاهرة استعدادا لمباراة بيراميدز بالدوري
مدبولي لـ المسلماني: عودة ماسبيرو لسابق عهده حلم نأمل جميعا تحقيقه
مخيم مصري مرتقب في قطاع غزة.. خطوة جديدة لدعم الشعب الفلسطيني
العش أساسي.. تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز بالدوري
حالات يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.. تعرف عليها
أول الصفقات.. الزمالك يرسل فاكس إلى سموحة لضم هذا اللاعب
الزمالك رسمياً يفسخ إعارة البولندي كونراد ميشالاك
ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. اغتنمها بدعاء رسول الله
قافلة صندوق "تحيا مصر" تصل معبر رفح لدعم غزة
محمود فتح الله يتغزل فى نجم بيراميدز: مشروع لاعب كبير ويمتلك عقلية رائعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: ليلة الإسراء والمعراج تبدأ مع أذان المغرب فأحيوها بالدعاء والاستغفار

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر
الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر
إيمان طلعت
×

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه مع أذان المغرب اليوم تبدأ ليلة الإسراء والمعراج، فأحيوها بـ"الدعاء".

وأشار الدكتور علي جمعة، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إلى أن الدعاء هو العبادة، وبكثرة "الاستغفار" من أجل أن نغتسل من ذنوبنا ومعاصينا، وبقول "لا إله إلا الله"، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، وهي حقيقة الكون الكبرى، وبـ"الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم"، فهي مقبولة من العاصي، بل حتى من المنافق، لتعلقها بالجناب الأجل.

ودعا قائلاً: "اللهم ما قسمتَ في هذه الليلة المباركة من خيرٍ وعافيةٍ وصحةٍ وسلامةٍ وسعةِ رزقٍ، فاجعل لنا منه نصيبًا، وما أنزلتَ فيها من سوءٍ وبلاءٍ وشرٍ وفتنةٍ؛ فاصرفه عنّا وعن جميع المسلمين.

اللهم ما كان فيها من ذكرٍ وشكرٍ فتقبَّله منّا وأحسن قبوله، وما كان من تفريطٍ أو تقصيرٍ أو تضييعٍ؛ فتجاوز عنه بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إن في قلوبنا من الحاجات لا يقضيها أحدٌ سواك؛ فاقضِها لنا، وألهمنا رشدنا، واشفِنا واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا واعتق رقابنا من النار، ووالدينا وأصحاب الحقوق علينا والمسلمين.

أعمال ليلة الإسراء والمعراج
أشارت دار الإفتاء إنه من المستحب احتفال المسلمين بليلة الإسراء والمعراج بشتَّى أنواع الطاعات والقربات، والتي تتضمن الآتي:

1- الدعاء

2- قيام الليل

3-الصلاة على النبي

4-الأستغفار وذكر الله

5-التصدق على الفقراء

6-إطعام المساكين

7- السعي على حوائج الناس.

8-الصيام.

أعمال ليلة الإسراء والمعراج
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحبُّ إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالعبادات والطاعات، ومن أبرزها إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار.

وفي ليلة الإسراء والمعراج أسرى بالنبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهذا دليل على مكانة القدس في الإسلام، وفي هذه الليلة المباركة صلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء تأكيدا على أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو المتمم لرسالات وخاتم الأنبياء، وتأكيد لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم.

ماذا تفعل ليلة الإسراء والمعراج ؟
ماذا تفعل ليلة الإسراء والمعراج ، ويتبقى هذا السؤال، ما الذي يجب فعله في هذه الليلة المباركة، يستحب الصيام مع أنه لم يرد نص عن وجوب صيام ليلة الإسراء والمعراج، ولكن مستحب الصيام ، والدعاء، والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة وصلاة قيام الليل والاغتسال في هذه الليلة المباركة، ويستحب في ليلة الإسراء والمعراج فعل الخيرات الصدقة ومساعدة المحتاج والذكر بكثرة، والاستغفار آلاف المرات.

ليلة الإسراء والمعراج دعاء ليلة الإسراء والمعراج أعمال ليلة الإسراء والمعراج ماذا تفعل ليلة الإسراء والمعراج اعمال ليلة الإسراء والمعراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 15 تكليفا جديدا لتخفيف الأعباء عن المواطنين

موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025 وأسباب تطبيقه

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025 وأسباب تطبيقه

عيد الطيران المصرى

مصر للطيران تقدم تخفيضات 50% على تذاكر السفر

الاء عبد العزيز

ريهام سعيد تتكفل بعلاجها..طبيعة مرض المذيعة آلاء عبد العزيز| تفاصيل

معاش شهر فبراير

موعد صرف معاش شهر فبراير.. اعرف هتقبض كام

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

ترامب والسيسي

خلال ساعات.. ترامب يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس السيسي

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

متحف سوهاج يحتفل بـ عيد الشرطة المصرية

متحف سوهاج يحتفل بـ عيد الشرطة المصرية

جانب من الفاعليات

عميد طب عين شمس يشهد الاحتفال بتخرج دفعة FAIMER 2023

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

وزير السياحة: تنظيم برامج تدريبية لآثاريين فنزويلا

بالصور

رمضان 2025 .. طرح البوستر الرسمي لمسلسل جودر2

ياسر جلال
ياسر جلال
ياسر جلال

رمضان 2025 .. لقطات من مسلسل "النص" بطولة أحمد أمين

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

بتلمع وملفتة.. مي عمر تثير ضجة بهذه الإطلالة

مي عمر
مي عمر
مي عمر

لتطوير الأوبرا المصرية.. اتفاق مشترك بين وزارة الثقافة والتخطيط والسفير الياباني

اتفقاق مشترك بين وزارة الثقافة والتخطيط والسفير الياباني
اتفقاق مشترك بين وزارة الثقافة والتخطيط والسفير الياباني
اتفقاق مشترك بين وزارة الثقافة والتخطيط والسفير الياباني

فيديو

سامر المصري ووالدته

سامر المصري يعانق والدته ويقبلها بعد غياب طويل عن سوريا

إليسا

سهرنا ياليل.. إليسا تحيي حفلا غنائيا ساهرا في قبرص

طلاق النجوم مع بداية 2025

يناير الطلاق … أسرار انفصال النجوم مع بداية عام 2025

أنغام - عبد المجيد عبدالله

أنغام تحيي أول حفل لها بعد أزمة عبد المجيد عبدالله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم عيد للوطن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: جيش الكلمات

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من «صباح الخير» إلى «أشغال شقة»

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مسافة السكة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عيد الشرطة المصرية .. ذكريات بطولية وتضحيات وطنية

المزيد