علي جمعة: ليلة الإسراء والمعراج تبدأ مع أذان المغرب فأحيوها بالدعاء والاستغفار

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه مع أذان المغرب اليوم تبدأ ليلة الإسراء والمعراج، فأحيوها بـ"الدعاء".

وأشار الدكتور علي جمعة، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إلى أن الدعاء هو العبادة، وبكثرة "الاستغفار" من أجل أن نغتسل من ذنوبنا ومعاصينا، وبقول "لا إله إلا الله"، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، وهي حقيقة الكون الكبرى، وبـ"الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم"، فهي مقبولة من العاصي، بل حتى من المنافق، لتعلقها بالجناب الأجل.

ودعا قائلاً: "اللهم ما قسمتَ في هذه الليلة المباركة من خيرٍ وعافيةٍ وصحةٍ وسلامةٍ وسعةِ رزقٍ، فاجعل لنا منه نصيبًا، وما أنزلتَ فيها من سوءٍ وبلاءٍ وشرٍ وفتنةٍ؛ فاصرفه عنّا وعن جميع المسلمين.

اللهم ما كان فيها من ذكرٍ وشكرٍ فتقبَّله منّا وأحسن قبوله، وما كان من تفريطٍ أو تقصيرٍ أو تضييعٍ؛ فتجاوز عنه بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إن في قلوبنا من الحاجات لا يقضيها أحدٌ سواك؛ فاقضِها لنا، وألهمنا رشدنا، واشفِنا واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا واعتق رقابنا من النار، ووالدينا وأصحاب الحقوق علينا والمسلمين.

أعمال ليلة الإسراء والمعراج

أشارت دار الإفتاء إنه من المستحب احتفال المسلمين بليلة الإسراء والمعراج بشتَّى أنواع الطاعات والقربات، والتي تتضمن الآتي:

1- الدعاء

2- قيام الليل

3-الصلاة على النبي

4-الأستغفار وذكر الله

5-التصدق على الفقراء

6-إطعام المساكين

7- السعي على حوائج الناس.

8-الصيام.

أعمال ليلة الإسراء والمعراج

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحبُّ إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالعبادات والطاعات، ومن أبرزها إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار.

وفي ليلة الإسراء والمعراج أسرى بالنبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهذا دليل على مكانة القدس في الإسلام، وفي هذه الليلة المباركة صلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء تأكيدا على أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو المتمم لرسالات وخاتم الأنبياء، وتأكيد لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم.

ماذا تفعل ليلة الإسراء والمعراج ؟

ماذا تفعل ليلة الإسراء والمعراج ، ويتبقى هذا السؤال، ما الذي يجب فعله في هذه الليلة المباركة، يستحب الصيام مع أنه لم يرد نص عن وجوب صيام ليلة الإسراء والمعراج، ولكن مستحب الصيام ، والدعاء، والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة وصلاة قيام الليل والاغتسال في هذه الليلة المباركة، ويستحب في ليلة الإسراء والمعراج فعل الخيرات الصدقة ومساعدة المحتاج والذكر بكثرة، والاستغفار آلاف المرات.