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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025: حدث غير متوقع

برج القوس
برج القوس
حياة عبد العزيز
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برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

تخلص من المشاكل المتعلقة بالحب وعبّر عن مشاعرك دون قيود. تخلص من التحديات المهنية لتظل منتجًا في مكان العمل. ستكون صحتك وثروتك رائعين هذا الأسبوع.

توقعات برج القوس في الحب

تعامل مع كل مشكلة رومانسية بثقة، ستوجد اضطرابات طفيفة في العلاقة هذا الأسبوع ولكن لا تدعها تخرج عن نطاق السيطرة، ستشهد بعض العلاقات منعطفات غير متوقعة وكن مستعدًا لاحتضانها.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا مليئًا بالخضروات والفواكه والماء. قد تصاب الإناث بمشاكل في أمراض النساء بحلول نهاية الأسبوع، استشر الطبيب كلما شعرت بعدم الارتياح. احصل على قسط كافٍ من النوم وابدأ يومك أيضًا بتمارين خفيفة. فكر في حضور جلسات اليوجا..

برج القوس وحظك اليوم في العمل 
 

أنت ناجح على الصعيد المهني، كما أن المسؤوليات الجديدة تجلب لك فرصًا لإثبات قدراتك في مكان العمل قد تخرج بعض اجتماعات الفريق عن السيطرة ولكن لا تفقد أعصابك،. يجب أن تكون مبتكرًا وأن تكون لديك مفاهيم جديدة جاهزة لإبهار العملاء.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

قد تحتاج إلى توفير أموال كافية، فقد يحدث احتفال أو حدث غير متوقع داخل الأسرة حيث قد تحتاج إلى التبرع، سيجد رجال الأعمال مصادر جيدة للاستثمار، لكن ادرس السوق وتأكد من اتخاذك القرار الصحيح.

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