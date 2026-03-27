أم العاقات.. فيديو يثير الجدل لسيدة تدعو على بناتها وإحداهن ترد

تداول مقطع فيديو لسيدة تُدعى أمينة موسى، أثناء دعائها على بناتها الثلاث وقت نزول المطر، بسبب عقوقهن.

ولاق الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت الأم خلاله: "مش راضية عنكم، يا رب تتحوجوا ومتلاقوش، يا رب يحوجكم لعيالكم وماتلاقوهمش زي ما أنا محتاجاكم كدا ومش لاقياكم، يا رب يدمر حياتكم.. اللهم أنزل غضبك على ولادي يا رب.. رايحة أجيب حاجتي من الشارع عشان ولادي ميتين اللهم نزل غضبك على ولادي".

وردت نجلتها عبر حسابها على فيسبوك: “بعتي الشقة ورميتي جوزك في الشارع وهو عنده ٧٢ سنة ورفعتي قضية خلع بعد معاش معاكي ٤٠ سنة كنتي بتاخدي مننا كل شهر ٢٠٠ جنيه عشان تعيشي بيهم وعملتي فيديوهات تدعي علينا، وربنا موجود وشاهد”.