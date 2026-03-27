القبض على فتاتين بتهمة سرقة دراجة نارية بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر "مندوبة توصيل طلبات" من قيام فتاتين بسرقة دراجتها النارية بالإسماعيلية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبتا الواقعة (مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) ، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "المغافلة" ، وأضافتا بقيامهما ببيع الدراجة النارية لعميلهما سيئ النية (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) ، أمكن ضبطه ، وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





