أبو العينين في كلمة تاريخية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر .. ومصر ترفض تصفية القضية|فيديو

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن فكرة تهجير الفلسطينيين تعد خطًا أحمر بالنسبة لمصر، مشددًا على أن مصر لن تقبل بأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت أي ظرف.

أضاف أبو العينين أن الشعب الفلسطيني ثابت على موقفه ولن يتنازل عن أرضه أو يغادرها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والوصول إلى اتفاق سلام عادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

استعرض الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب أمام اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد اليوم في إسبانيا، والتي جاء نصها كالتالي:

قال النائب محمد أبو العينين، إن قطاع غزة قد تعرض لدمار هائل، حيث استشهد أكثر من 47 ألف فلسطيني ودُمر أكثر من 90% من المنطقة، كما أن أهالي غزة لا يملكون قوتهم أو ملابسهم أو حتى الماء، رغم ذلك رفضوا مغادرة أرضهم، ورفضوا بشكل قاطع مخطط إسرائيل لتهجيرهم، أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار محمد أبو العينين إلى أن مصر كانت واضحة منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، إذ أكدت أنه لا تنازل عن القضية الفلسطينية ولا عن شبر واحد من أرض مصر، كما أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الأصيل، بل أكدت أن من حق الفلسطينيين أن يعيشوا على أرضهم، وأن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سياسية، بل هي قضية مبدأ وتاريخ وحقوق وأجيال وقانون دولي.

وتحدث أبو العينين عن أهمية القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، حيث تم طرحها في الأمم المتحدة وفي مختلف المنتديات العالمية، مشدداً على أن أساس المشكلة يكمن في الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين.

كما أضاف أبو العينين، أن الحرب في غزة لم تبدأ في 7 أكتوبر، بل بدأت منذ عام 1948، عندما تم حرمان الفلسطينيين من حقهم في وطنهم.

أوضح أبو العينين، أن البرلمان المصري انتفض ضد هذه التصريحات، وجميع أعضائه رفضوا تهجير الفلسطينيين من أرضهم، حيث أكدوا أن هذا التهجير مرفوض شكلاً وموضوعًا، كما أعلن الشعب المصري بكل فئاته رفضه لتصريحات ترامب، مشدداً على أن مصر والأردن وفلسطين جميعهم أعلنوا تمسكهم بحق الفلسطينيين في أرضهم.



