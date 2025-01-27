مكنتش أتخيل.. تامر أمين يعلق على رحيل على معلول عن النادي الأهلي

أكد الإعلامي تامر أمين، أنه "مكنتش أتخيل في يوم من الأيام اني أقول أن اللاعب الكبير علي معلول خارج النادي الأهلي، مشيرا إلى أن وكيل علي معلول أكد أن اللاعب قرر الرحيل عن النادي ليرفع الحرج من على مجلس الإدارة.

وقال تامر أمين، أن “علي معلول كنا بنقول يتحط في التشكيلة الأساسية وعليه 10 لاعبين وهو كان بمثابة روح الأهلي النابضة، ولكن كل نادي به 5 أماكن للأجانب الأهلي لديه 3 لاعبين الأن وقارب على الإنتهاء مع اللاعبين الأخرين”.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أنه لو رحل علي معلول، ووافق مجلس إدارة الأهلي على رحيله، لا يجب ان يكون الرحيل صامت، ولكن لا بد أن يتم تكريمه بشكل يليق بتاريخه الكبير مع النادي الأهلي.