كرة الطائرة الثلجية.. قرية تركية تحيي تقاليد رياضية مميزة منذ 32 عاما

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، تستمر قرية ينيجه التركية، الواقعة على ارتفاع 2100 متر من مركز مدينة كوموش خانة، في إحياء تقاليدها الرياضية المميزة منذ 32 عامًا، حيث تُنظّم بطولة كرة الطائرة الثلجية التي تجمع بين شباب القرية وكبار السن.

هذه البطولة أصبحت حدثًا اجتماعيًا ورياضيًا بارزًا في المنطقة، حيث يشارك فيها سكان القرية والمسؤولون المحليون. وتتميز المباريات التي يُشرف عليها حكام محترفون، بالإقبال الكبير من الجماهير المحلية التي تحرص على حضور المنافسات.

وتُعد هذه الفعالية وسيلة لتعزيز الترابط الاجتماعي بين الأجيال، حيث يتبع الفريق الخاسر عادة تقليدية يتمثل في تقديم الشاي والحساء للفريق الفائز.