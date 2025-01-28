اليوم.. فصل الكهرباء عن 9 مناطق وقرى في كفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا في محافظة كفر الشيخ، عن فصل التغذية الكهربائية عن لوحة توزيع كهرباء بيلا الجديدة، اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الجاري، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، وذلك لأعمال نقل الكابلات الخاصة بمغذيات اللوحة من علي الكومباكات داخل لوحة توزيع كهرباء بيلا الجديدة.

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان لها ، أن المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «مركز الشرطة - مغذي المرور - المخبز الآلي - إسكان مبارك - ريف قرية إبشان وتوابعه - ريف قرية العلامية وتوابعه - ريف قرية أبو بدوي وتوابعه - ريف قرية الحوة وتوابعه».

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، أن إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.