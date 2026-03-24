الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تزامنا مع إعلان صلاح عن مغادرة ليفربول.. آرني سلوت ضمن اهتمامات آياكس

حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل المدير الفني لفريق ليفربول، آرني سلوت، حيث بات ضمن اهتمامات أحد الأندية الأوروبية الكبرى لتولي منصب المدير الفني خلال الفترة المقبلة.

وتتصاعد التكهنات حول مصير سلوت مع ليفربول، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الحالي، وهو ما فتح الباب أمام احتمالية رحيله بنهاية الموسم، أو حتى اتخاذ قرار بإقالته قبل ذلك.

وكان سلوت قد تولى تدريب ليفربول في صيف 2024 خلفًا للألماني يورجن كلوب، ونجح في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول مع الفريق، إلا أن الوضع تغيّر بشكل ملحوظ خلال الموسم الجاري، رغم الصفقات القوية التي أبرمها النادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، ويكافح من أجل حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إنجليزية نقلًا عن صحيفة هولندية، أن نادي أياكس أبدى اهتمامه بالتعاقد مع آرني سلوت، ليكون أحد أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة القادمة.

وأشار الصحفي مايك فيرفيج إلى أن المدير الرياضي لنادي أياكس، جوردي كرويف، يُعجب بكل من إريك تين هاج وآرني سلوت، معتبرًا أنهما الخياران الهولنديان الأنسب لتولي المهمة، مع إمكانية الاتجاه لمدرب أجنبي في حال عدم التوصل لاتفاق مع أي منهما.

من جانبه، أوضح الصحفي فالنتين دريسن أن أياكس كان قد حاول التعاقد مع سلوت في وقت سابق قبل انتقاله إلى فينورد، وهو ما يجعل عودته إلى قائمة اهتمامات النادي أمرًا طبيعيًا في ظل بحثه عن مدير فني جديد.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل سلوت، سواء بالاستمرار مع ليفربول أو خوض تجربة جديدة، في ظل الاهتمام المتزايد من جانب أندية أوروبية كبرى.

نصائح للتخلص من الوزن بعد العيد
فوائد الفلفل الحار الصحية
مرض السيلياك
مكرونة بالصلصة والبصل
