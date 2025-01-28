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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: تصنيع أجهزة السونار في مصر يُمثل خطوة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر
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التقى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور إيلي شاليوت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك هيلث كير GE Health care"،والوفد المرافق له، وذلك لتعزيز أطر التعاون المشترك في دعم وتطوير القطاع الصحي.

جاء اللقاء على هامش فعاليات مؤتمر الصحة العربي Arab Health Expo، الذي يُعقد خلال فترة من 27 إلى 29 يناير، بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعد منصة مثالية لتقديم أحدث التقنيات الطبية، ومناقشة التطورات المستقبلية، وبناء شراكات استراتيجية تعزز من جودة الرعاية الصحية عالميًا.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بوفد الشركة، مؤكدًا أهمية ترابط العلاقات بين القطاعين العام والخاص، لأثره البالغ في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة، مما يضمن وصول الخدمات إلى أكبر عدد من الأشخاص، حرصًا على تحقيق الرفاه الصحي للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن نائب رئيس مجلس الوزراء، أعرب عن تقديره ودعمه لاعتزام الشركة تصنيع أجهزة «السونار» في مصر، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية، لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، لتلبية احتياجات السوق المصري، ومن ثم التوسع والتصدير إلى دول العالم، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعد خطوة جوهرية في تحقيق رؤية الوزارة لتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين.

ونوه إلى أن الاجتماع تناول مناقشة توطين صناعة الأصباغ الإشعاعية بأنواعها المختلفة في مصر، باعتبارها خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز القدرة التصنيعية المحلية في قطاع الصناعات الدوائية والطبية، وتقليل تكاليف الرعاية الصحية، حيث تعد الأصباغ الإشعاعية من المواد الأساسية المستخدمة في التصوير الطبي، والاختبارات الإشعاعية مثل الأشعة بالرنين المغناطيسي (MRI) والأشعة السينية.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تضمن مناقشة ابتكارات الشركة، وكيفية الاستفادة منها في دعم المبادرات الصحية الوطنية، مثل الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ورعاية أمراض القلب، وتحسين خدمات الأشعة، بالإضافة لاستعراض سبل تعزيز البنية التحتية للتشخيص والتصوير الطبي، لتحسين جودة الرعاية الصحية وتقديم تشخيصات دقيقة وسريعة.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع بحث إجراءات الأمان عند استخدام صبغات التصوير، بما في ذلك بروتوكولات التعامل مع الحساسية والأعراض الجانبية، إلى جانب اقتراح مبادرات وطنية، للفحص باستخدام التصوير المحسّن بصبغات التصوير، للكشف عن السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، واضطرابات الجهاز العصبي، فضلًا عن قيام الشركة بتوريد مليون قارورة صبغة تصوير للوزارة، بتكلفة إجمالية 10 ملايين دولار.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول سبل التعاون الثنائي، في البحث والتطوير، في مجال الأشعة، باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز فعالية الخدمات الطبية، وتحقيق تقدم ملموس في تشخيص الأمراض وعلاجها، بالإضافة لمناقشة كيفية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في تحليل نتائج التصوير المحسّن بصبغات التصوير.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول استعراض مستجدات مشروع تصنيع أجهزة «السونار» في مصر، فضلاً عن مناقشة آليات توفير أحدث تقنيات التشخيص والتصوير الطبي، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية، والأشعة السينية، والموجات فوق الصوتية، بما يضمن تحسين القدرات التشخيصية بالقطاع الصحي، ويعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع توفير برامج تدريبية للعاملين بالرعاية الصحية، لضمان الاستخدام الأمثل للأجهزة الطبية المقدمة من شركة جنرال إلكتريك، بما يسهم في رفع كفاءة وصقل مهارات الكوادر البشرية الطبية، وتأهيلهم للتعامل مع أحدث التقنيات، كما تضمن اللقاء بحث تعزيز فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي بالقطاع الصحي، وتعزيز خدمات التطبيب والتشخيص «عن بُعد» وذلك في إطار الجهود المستمرة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحية.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن مناقشة إطلاق وحدات صحية متنقلة مزودة بتقنيات متقدمة من إنتاج شركة جنرال إلكتريك، بهدف تقديم خدمات الفحص الطبي الشامل للكشف عن أمراض السرطان، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الصحية المجتمعية، كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز نظم الرعاية الصحية ودعم البنية التحتية الصحية بالقطاع الطبي.

حضر الاجتماع السيد ستاماتيوس كارامبيلس، المدير العام، الأسواق غير المباشرة، أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والسيد فارس شاهين، المدير العام، الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، والسيد هشام مرتضى، مدير المبيعات والعمليات، شمال شرق إفريقيا.

يذكر أن شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية (GE Health Care)، هي شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا الطبية، يتم توزيع منتجاتها في أكثر من 140 دولة، وتقدم مجموعة منتجات شاملة، تتناسب مع تقنيات التصوير المختلفة، بما في ذلك، التصوير المقطعي المحوسب (CT)، التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، والأشعة السينية و(Fluoroscopy)

التصدير دبي القطاع الصحي Arab Health Expo GE Health Care

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