تصريحات حاسمة من الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن “ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”.

كما أكد الرئيس السيسي أن ثوابت الموقف المصرى التاريخى للقضية الفلسطينية لا يمكن أبدًا التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي بقصر الاتحادية الرئيس و"ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا.

وعن موضوع تهجير الفلسطينيين قال الرئيس السيسى: “لا يمكن أبدًا التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري. مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي ترامب للتواصل لسلام منشود قائم علي حل الدولتين”. وشدد الرئيس السيسى على أن هناك حقوق تاريخيّة لا يمكن تجاوزها، وأكد الرئيس السيسي أن الرأي العام المصري والعربي والعالمي يرى أن هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطيني طوال 70 عامًا.



وقال الرئيس السيسى إن الجميع رأى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عقب عودتهم بعد التدمير الذي استمر علي مدار أكثر من 14 شهرا مؤكدًا أن مصر حذرت في بداية الأزمة من أن يكون الهدف هو جعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة ليتم تهجير الفلسطينيين بعد ذلك ومصر أعلنت موقفها من البداية برفض ذلك.

الرئيس السيسي يطمئن الشعب المصري

وأوضح ذلك بمناسبة ما تردد بشأن تهجير الفلسطينيين وأود أن أطمئن الشعب المصري بأنه لا يمكن أبدا التساهل أو السماح بالمساس بالأمن القومي المصري وأود أن أطمئنكم بالعمل مع الرئيس ترامب وهو يرغب في تحقيق السلام للتوصل إلى التوصل للسلام المنشود القائم على حل الدولتين، ونرى أن الرئيس ترامب قادر على تحقيق ذلك الغرض الذي طال انتظاره بإحلال السلام الدائم بالشرق الأوسط.

وتابع الرئيس السيسي: ماذا أقول للشعب المصري حول ما يتردد عن تهجير الفلسطينيين؟ ولو أقررت ذلك فهذا معناه عدم استقرار الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي في منطقتنا.

وقال الرئيس السيسي: من المهم أن يعلم الجميع أننا لدينا أمة لها موقف في هذا الأمر سواء أنا موجود أو لا. ولو طلبت من الشعب المصري الموافقة على هذا الأمر سيخرج وسيقول لي: لا.. لا نشارك في ظلم.

وأكد الرئيس أن ترحيل الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه.

وشهد الرئيس السيسي ونظيره الكينى مراسم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تعاون بين البلدين.

واستقبل الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس "ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية. وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الكيني حيث عزفت الموسيقي السلاميين الوطنيين المصري والكينى كما صافح الرئيسان حرس الشرف.