رسميا.. كوفاتش مديرا فنيا لـ بوروسيا دورتموند

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الخميس، تعاقده مع نيكو كوفاتش لتدريب الفريق، خلفًا لـ نوري شاهين الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وذكر النادي الألماني في بيان عبر موقعه الرسمي، أن نيكو كوفاتش وقع عقدًا لتدريب بوروسيا دورتموند حتى 30 يونيو 2026.

وأضاف البيان أن كوفاتش سيبدأ مهمته مع الفريق عقب مباراة الفريق الفريق ضد هايدنهايم في مسابقة الدوري الألماني، السبت المقبل.

وسبق أون درب كوفاتش نادي بايرن ميونخ وحقق معه الثنائية المحلية (الدوري الكأس) عام 2019.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الـ11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني من 7 انتصارات و5 تعادلات و7 هزائم.

وفي دوري أبطال أوروبا، سيخوض الفريق الألماني محلق مؤهل إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز العاشر في مرحلة الدوري برصيد 15 نقطة.