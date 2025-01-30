رسميا.. الدحيل القطري يعلن ضم حكيم زياش

أعلن نادي الدحيل القطري، اليوم الخميس، تعاقده مع النجم المغربي حكيم زياش، قادمًا من جالاتا سراي التركي، خلال الشتاء الجاري.

وقال النادي القطري في بيان: “نجحت إدارة نادي الدحيل الرياضي في الحصول على توقيع اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش من أجل الانضمام لصفوف الفريق الأول بالنادي بعدما فضل اللاعب العرض المقدم من جانب نادي الدحيل على العروض الاحترافية المقدمة له”.

وأضاف البيان: "يعد التعاقد مع اللاعب إضافة قوية إلى الخط الهجومي في الفريق لما يمتلكه من خبرات طويلة بعد مسيرة حافلة من المشاركات مع منتخب بلاده بدأها في عام 2015، بالإضافة للعب ضمن صفوف أندية تشيلسي وأياكس وتفينتي وهيرينفين وأخيرا مع جالاتا سراي قبل الانضمام إلى الدحيل".

وختم بيان النادي القطري: “إدارة النادي ترحب بالأسد المغربي المخضرم حكيم زياش في صفوف الطوفان وتتمنى له مسيرة رائعة حافلة بالإنجازات مع الفريق بمشيئة الله”.