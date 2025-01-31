المصري الديمقراطي: نؤكد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقرطي الاجتماعي، إن رفض تهجير الفلسطينيين قضية وطنية توافقت عليها كل القوى والجماعات السياسية والنقابية بمصر.



وأضاف خلال لقاء عبر فضائية "إكسترا نيوز"، من أمام معبر رفح البري: "نؤكد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ونرفض محاولات تهجيره".

وأشار: "بيان الخارجية المصرية بشأن تهجير الفلسطينيين كان إيجابيا، وتصريحات الرئيس السيسي كانت إيجابية، وهناك مساحات توافق كبيرة بين موقف القيادة السياسية وقوى المعارضة بشأن قضية تهجير الفلسطينيين".

وشدد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقرطي الاجتماعي، على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والوطن ونصطف معا لدعم القضية الفلسطينية.