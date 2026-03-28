الحوثي: نفذنا أول عملية بصواريخ باليستية نحو الاحتلال

أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثي ، دخولهم المعركة ضد أمريكا والاحتلال ىأول هجوم على الأراضي المحتلة.
وقال متحدث الحوثي: نفذنا أول عملية بدفعة من الصواريخ الباليستية جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المتحدث العسكري باسم أنصار الله: قصفنا أهدافا عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة.
وأضاف المتحدث العسكري باسم أنصار الله: عمليتنا الأولى تزامنت مع العمليات البطولية لإيران وحزب الله في لبنان.
وشدد المتحدث العسكري باسم أنصار الله: عملياتنا ستستمر حتى تتحقق الأهداف ويتوقف العدوان على كافة جبهات المقاومة.