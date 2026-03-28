بلاش الأمريكي.. إبراهيم حسن ينصح محمد صلاح بالإنضمام للدوري السعودي

وجه إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، نصيحة بشأن مستقبل اللاعب محمد صلاح بعد إعلانه الرحيل عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات تلفزيونية: “محمد صلاح في أي حته هيبقى إضافة، لا يزال في قمة عطائه الكروي، وبشوف إنه بلاش ينتقل للدوري الأمريكي، الأفضل له الانضمام إلى الدوري السعودي إذا كان ذلك متاحاً، على أن تكون الأولوية للدوري الفرنسي إذا تلقى عرضاً من باريس سان جيرمان”.

نهاية محمد صلاح مع ليفربول

ووصلت رحلة محمد صلاح مع ليفربول إلى محطتها الأخيرة، بعدما أعلن النجم المصري نهاية مسيرته مع “الريدز”، ليُسدل الستار على واحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي الإنجليزي.

وانضم صلاح، إلى ليفربول قادمًا من روما في صيف 2017، وسرعان ما فرض نفسه كأحد أبرز نجوم الفريق، ليحجز مكانه بين أساطير النادي بفضل أهدافه الحاسمة وأدائه المميز الذي جمع بين السرعة والمهارة العالية.

وترك الدولي المصري بصمة واضحة في إنجازات الفريق، حيث ساهم في التتويج بعدد من البطولات الكبرى، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وكأس الرابطة الإنجليزية 3 مرات، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدرع الخيرية.

وعلى المستوى الفردي، خاض صلاح 435 مباراة بقميص ليفربول سجل خلالها 255 هدفًا، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي كما توج بالحذاء الذهبي للبريميرليج 4 مرات إضافة إلى العديد من الجوائز التي رسخت مكانته كأحد أعظم لاعبي ليفربول في العصر الحديث.