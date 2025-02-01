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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

20 فبراير .. مسرح البالون يستضيف علي الحجار في عيد الحب

تامر عبد المنعم وعلي الحجار
تامر عبد المنعم وعلي الحجار
تقى الجيزاوي
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تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم إحتفالية عيد الحب والتي من المقرر أن يحييها الفنان القدير علي الحجار 20 فبراير الجاري.

تأتي هذه الإحتفالية في إطار توجيهات وزير الثقافة بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ويقدم علي الحجار خلال الإحتفالية مجموعة من أفضل الاغنيات المحببة لدى الجمهور والعاشق للفن الهادف.

الجدير بالذكر أن الفنان القدير علي الحجار كان نجم إحتفالية إنتصارات أكتوبر المجيدة الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم وقدم باقة من أجمل أغانيه.

كما أن علي الحجار قد أحيا إحتفالية اليوبيل الذهبي لإنتصارات أكتوبر بمسرح السامر وكان الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية في ذلك الوقت.

إحتفالية "عيد الحب" هي الخامسة التي تقام في مسرح البالون بعد تولي الفنان تامر عبدالمنعم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية في سبتمبر الماضي.

وأقيمت الإحتفالية الأولى في شهر أكتوبر الماضي في ظل إحتفال الدولة بإنتصارات أكتوير ثم تلاها حفل للفنان إيهاب توفيق التي أقيمت في شهر نوفمبر.

وجاءت الإحتفالية الخاصة برأس السنة الميلادية والتي أحياها الفنان مصطفى قمر والإحتفالية الأخيرة التي أقيمت يوم الخميس الماضي التي أحياها الفنان حكيم.

تامر عبد المنعم على الحجار حفلات علي الحجار

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