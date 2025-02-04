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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: فلوروتش مرشح بالفعل للأهلي لكن لم يتم تقديم عرض رسمي لضمه

امير هشام
امير هشام
يارا أمين

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الجناح راؤول فلوروتش مهاجم فريق أولمبيا ليوبليانا السلوفيني، الذي ارتبط اسمه بالانضمام للنادي الأهلي خلال الساعات الماضية، كان بالفعل من ضمن المرشحين على طاولة الجهاز الفني، وتم ترشيحه عبر أحد الوكلاء في فترة سابقة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "المؤكد أنه حتى اللحظة الحالية، الأهلي لم يقدم أي عرض رسمي حتى الآن لضم اللاعب، كما أن سعر اللاعب كبيرًا للغاية".

وأضاف: "الأهلي يبحث عن القطعة الناقصة، بضم جناح يجيد اللعب بقدمه اليسرى بديلًا لبيرسي تاو، وهو ما يحتاجه الفريق ويبحث عنه حاليا".

وواصل: "الأهلي لم يتحرك نحو ضم فلورتش حتى الآن، وكل الأمور واردة سواء بالتفاوض معه أو التحرك نحو ضم لاعب آخر".

وتابع: "وكيل موسى التعمري، أدلى بتصريحات تؤكد المعلومات التي سبق وتحدثنا بها، وأن مطالب مونبيليه هي من عطلت الصفقة، وكان هناك اعجاب شديد بقدرات اللاعب الأردني ورغبة مؤكدة في ضمه، لكن قيمة الصفقة كانت كبيرة وانتقل لنادي ستاد رين في النهاية مقابل 9 مليون يورو".

وأكمل: "يوسف ساليتش وتامر باني كانوا من ضمن الأسماء المرشحة، والثنائي رحبا بالانتقال للنادي الأهلي، لكن في النهاية رأي المدير الفني حسم الأمر، ولم يتم التوجه نحو التعاقد معهما بناءً على قرار من كولر".

وأتم: "إدارة الاسكاوتنج في النادي الأهلي تقوم بترشيح بعض اللاعبين، وهم يستحقون الإشادة، وسبق ورشحوا وسام أبوعلي للانتقال للفريق، ويجب أن يحصلوا على حقهم تمامًا، رغم أننا سبق وقمنا بانتقادهم".

بيرسي تاو أمير هشام الأهلي راؤول فلوروتش أولمبيا ليوبليانا السلوفيني

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