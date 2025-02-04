أمير هشام: الأهلي في طريقه لحسم صفقة جناح أجنبي صاحب موهبة كبيرة

أكد الإعلامي أمير هشام، أنه تم التواصل مع مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، وأكد على أن مسئولي النادي في طريقهم لحسم صفقة جناح أجنبي وهو موهبة كبيرة جدًا.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "المصدر أكد لنا أن الأهلي يتفاوض مع جناح أجنبي صاحب موهبة كبيرة جدًا في الوقت الحالي، ولو لم يتم التوصل لاتفاق معه بشكل رسمي، سيتم التوجه نحو التفاوض مع راؤول فلوروتش لاعب أوليمبيا ليوبليانا السولوفيني".

وأضاف: "الأهلي يعمل بقوة على حسم الصفقة الأجنبية خلال الساعات الجارية، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق رسمي سيتم التوجه نحو فلوروتش الذي يأتي في المرتبة الثانية للمرشحين للانضمام للفريق".

وأكد: "علي مسئوليتي.. الأهلي يسعى خلال الساعات الحالية في إنهاء صفقة جناح أحنبي مميز للغاية لدعم صفوف الفريق وبقوة".