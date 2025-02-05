قيادي بمستقبل وطن: تصريحات ترامب تشعل فتيل الفتنة بالمنطقة

استنكر رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى الأردن ومصر، مشيرا إلى أن هذا الحديث يعني إفشال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وعودة الانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني للاستيلاء على أراضيهم، بالمخالفة للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية.

وأوضح عبد الغني في بيان له اليوم، أن هذه التصريحات لا تعني فقط تصفية القضية الفلسطينية والتعدي على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة في أرضه التي هي جزء أصيل من هويته وتاريخه، لكنها أيضا تمثل تعديا على السيادة المصرية والأردنية، بما يهدد السلام والأمن الإقليميين وينذر بتافقم الصراعات بالمنطقة.

وأكد القيادي في حزب مستقبل وطن، أن محاولة الضغط على مصر للقبول بهذا المخطط لن يثنيها عن موقفها الداعم والمساند للقضية الفلسطينية ومساعيها الحثيثة لحشد الرأي العام العالمي وتحريك المجتمع الدولي لوقف كافة السياسات التي قد تؤدي إلى تفريق الأراضي الفلسطينية، وردع حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك حماية أمنها القومي وحدودها التي تمثل خط أحمر لا يمكن المساس به والاقتراب منه بأي شكل من الأشكال.

وأشاد رشاد عبد الغني بموقف المملكة العربية السعودية الرافض لتصريحات ترامب وادعاءات الإدارة الأمريكية التي تستهدف إشعال فتيل الفتنة بالمنطقة.

وطالب بضرورة كسب تأييد الرأي العام العالمي وتحريك جهود المجتمع الدولي إلى جانب الجهود المصرية لردع التحركات الأمريكية لدعم نتنياهو ومخطط التهجير.

وشدد أيضا على ضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والتماسك المجتمعي والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والدولة المصرية في كافة القرارات والإجراءات التي من شأنها التصدي لمحاولات تهديد الأمن القومي المصري.