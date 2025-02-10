ترامب: ملتزم بشراء غزة وامتلاكها ومنح أجزاء منها لدول بالشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، إنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية".

وتابع قائلا: "سأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يقتلوا".

وأشار إلى أنه سيبحث "حالات فردية لسماح للاجئين فلسطينيين بدخول الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدًا أنه سيجتمع مع ولي العهد السعودي والرئيس المصري.

من جانبها، قالت حركة حماس في بيان لها: "نستنكر تصريحات ترامب بشأن “شراء وامتلاك غزة” وهي تصريحات عبثية وتعكس جهلًا عميقًا بفلسطين والمنطقة".

وأضافت: "غزة ليست عقارا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة. التعامل مع القضية الفلسطينية بعقلية تاجر العقارات، وصفة فشل".

وتابع البيان: "شعبنا الفلسطيني سيفشل كل مخططات التهجير والترحيل".

