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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس ترد على ترامب: غزة ليست عقارا يباع ويشترى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

استنكرت حركة حماس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  بشأن "شراء وامتلاك غزة"، معتبرة تلك التصريحات بأنها "عبثية وتعكس جهلًا عميقًا بفلسطين والمنطقة".

وأكد عزت الرشق العضو بالمكتب السياسي للحركة في بيان، أن "غزة ليست عقارًا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة".

وشدد الرشق على أن "التعامل مع القضية الفلسطينية بعقلية تاجر العقارات، وصفة فشل"، مؤكدا على أن "شعبنا الفلسطيني سيفشل كل مخططات التهجير والترحيل".

ويوم الأحد، قال ترامب إنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، وربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها، على حد تعبيره.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية".

وتابع: "سأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يقتلوا".

ولفت ترامب إلى أنه سيبحث "حالات فردية للسماح للاجئين فلسطينيين بدخول الولايات المتحدة الأمريكية".
 

حماس ترامب غزة

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